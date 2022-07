Devaluación del peso: ¿Cómo es la venta en las ciudades fronterizas?

Desde que se reabrieron los pasos fronterizos, una importante cantidad de brasileros llegan a la Argentina para hacer sus compras. En ese contexto, quien habló del tema en el programa TVA, que se emite por Misiones Cuatro fue Walter Felman, el presidente de la Cámara de Comercio de Bernardo de Irigoyen, quien al respecto comentó: “es favorable al cliente brasilero, pero en Argentina estamos en una incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Lubricantes no se puede comprar y también otros productos, no quieren vender”, comentó.

Consultado sobre el aumento de divisas señaló: “no se dio un gran aumento en estos últimos dos o tres días, un real ya está en 56, 57 pesos y obviamente se espera que haya un aumento de clientes”.

“La gente que hace cambio no quiere vender ni comprar, es peor para los negocios y la situación comercial”, declaró.

Por otra parte, dijo que hay demoras en el paso fronterizo: “tenemos una Aduana que fue creada hace 50 años atrás y el flujo de personas de antes ya no es el mismo”, contó Felman.