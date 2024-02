Docentes misioneros denuncian falta de diálogo y recomposición salarial insuficiente

Durante la entrevista con el noticiero de Misionescuatro, Sánchez destacó que, a pesar de las promesas de recomposición salarial, la realidad indica una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector educativo. “Venimos viendo una supuesta recomposición salarial que no es tal porque perdimos 149% con respecto a la inflación de noviembre (2023) y ofrecernos 14% no recompone nada”, señaló.

El secretario general también denunció la paralización de obras edilicias en las escuelas y la insuficiencia de recursos destinados al servicio de comedores escolares. “Las obras edilicias quedaron paradas, escuelas que quedaron con obras discontinuadas. La plata del comedor es de 95 pesos por alumno por día para desayuno y almuerzo, un chupetín”, expresó.

Foto vía Facebook UTEM

Sánchez enfatizó que el salario es una prioridad para los trabajadores y que el ofrecimiento presentado por las autoridades no alcanza para cubrir las necesidades básicas.

Además, el representante sindical criticó la falta de diálogo por parte de las autoridades provinciales. “Fuimos a reunirnos frente al Consejo (CGE). Funcionarios y policías que estaban ahí tienen de primera línea todo lo que pensamos y decimos, pero no vino nadie a conversar con nosotros. No apareció nadie y no hay diálogo”, lamentó.

Ante la propuesta de declarar la educación como servicio esencial, Sánchez argumentó que la educación es un derecho individual y social, no un servicio esencial. “Si la declaran esencial debe haber una guardia mínima en la escuela”, indicó. Además, advirtió que esta medida busca limitar derechos y no garantiza una mejora en la calidad educativa.

Finalmente, Sánchez anunció la organización de una marcha para el 29 de febrero, antes del inicio de clases, con el objetivo de buscar respuestas y exigir medidas concretas que mejoren la situación del sector educativo en Misiones.