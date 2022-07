Docentes percibirán un extra de 4,75% en Julio, por la diferencia entre la pauta salarial y la inflación en el primer semestre

POSADAS. Este miércoles, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha integrado por los sindicatos Udnam, UTEM y ATE Docentes, más las agrupaciones Marea Blanca, Tribuna Docente y Corriente Conti Santoro y docentes autoconvocados, firmó un acuerdo salarial con el gobierno provincial que aumenta el salario básico a $25.100 (Julio), reconoce un extra salarial del 4,75% por la pérdida de los salarios frente a la inflación del primer semestre del año, y establece un piso salarial para el cargo testigo (sin antigüedad) sea de $70.400 (Julio) y de $75.850 (Agosto).

Al respecto del acuerdo, el referente de Udnam Antonio Robledo, confirmó las cifras y destacó el reconocimiento del gobierno de la pérdida de los salarios frente a la inflación en el primer semestre, lo que se tradujo en una cifra extra del 4,75% que se cobra en el mes de Julio.

En diálogo con el Noticiero de MisionesCuatro, Robledo comentó: “Después de mucho trabajo, los colegas hicieron sus presentaciones y el ministro hizo su ofrecimiento, que consistió en elevar el básico docente y un reconocimiento a la pauta inflacionaria que estamos teniendo. En Mayo habíamos firmamos un acuerdo donde el salario quedaba con un aumento del 30% en varias etapas hasta Junio. Y reunirnos para ver si ese 30% era lo que había ascendido la inflación o era más. Se estableció en 4,75% y la provincia reconoce esa diferencia. Y lo va a abonar en Julio”, sostuvo el docente.

En cuanto a si la cifra era la que pretendía el FTEL, Robledo ponderó que “se llega en septiembre a un sueldo inicial para el de más antigüedad (de $80 mil)”.

Nueva reunión en Septiembre

Por otra parte, el referente de la Unión de Docentes Nueva Argentina Misiones remarcó que el 15 de Septiembre vuelven a reunirse con el gobierno para evaluar la marcha de la inflación y la evolución de los salarios.

No obstante, hay incertidumbre sobre si el aumento alcanzará a empatar con la inflación en los próximos meses. “Ya no sabemos cómo se va a desarrollar esto. La política está muy crispada y toma decisiones que los mercados no reciben de buena forma. Y todo esto repercute en la moneda estadounidense y en la canasta (básica) Hasta ahora estamos en un empate técnico, pero tenemos que ver cómo se desarrolla esto”, consignó Robledo.

Y aclaró que “por mayoría se decide aceptar este ofrecimiento (salarial) que también va a incluir a los jubilados. (Además) solicitamos mejorar los servicios del IPS en cuanto a prácticas y consultas”, reveló.

Con el acuerdo, el básico docente se elevará a $25.100,77 en julio, a $25.850,77 en agosto y $26.000,77 en septiembre con cláusula de revisión dependiendo de los índices inflacionarios. Así, el nuevo acuerdo se establece un aumento por encima del 55% en el salario de bolsillo en lo que va del año.