Docentes van al paro por falta de acuerdo

Movilización en la Plaza 9 de Julio

La Secretaria General del Semab-CEA, Mariana Lescaffette, habló con el Noticiero Edición Mediodía que se emite por MisionesCuatro sobre la nueva medida de fuerza y el reclamo que viene llevando adelante.

“Siempre pasa lo mismo, llegamos a un cuello de botella que termina siendo marzo, casi marzo y con las cosas, cuentas sin saldar porque ahora se sumó la cuestión del componente nacional del salario”, explicó.

“Ahora en febrero que consideramos irrisorio, ningún sindicato firmó el acuerdo, no cubre ni siquiera la canasta alimentaria. La realidad es que un maestro de grado, con el tema sueldo de febrero va a llegar a 199, o sea, no llega ni a 200.000 pesos que no llega a la canasta alimentaria, con lo cual sigue siendo indigente”, agregó.

El paro de los niveles educativos de primaria y secundaria se realizará el 26 de febrero y el 4 de marzo en la provincia de Misiones, en coincidencia con el inicio del curso escolar.