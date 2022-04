Fracasó la mesa salarial y los docentes vuelven al paro con cortes de ruta en Misiones

POSADAS. El Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha de Misiones, “ante la propuesta insuficiente del gobierno”, convocó a paro de 48 hs., “sin asistencia a los lugares de trabajo, con acampe en el empalme de la ruta nacional 12 y ruta provincial 3 (acceso a Cerro Corá)”, informaron desde el espacio multisectorial, “tal como fue aprobado en la asamblea provincial” de este lunes.

El detalle de la propuesta del gobierno provincial

Según detallaron a través de un parte de prensa, “luego de la reunión mantenida con los representantes del gobierno de la Provincia de Misiones, encabezado por el Ministro de Hacienda (contador, Adolfo) Safrán, el presidente del Consejo General de Educación, Alberto Galarza, el Ministro de Educación Miguel Sedof y una comitiva del Presidente del Cgepm, (el frente) comunica que el gobierno ratificó su última propuesta salarial para el primer semestre del año que básicamente consiste en una variación de $400 al básico en dos tramos (mayo $350 y junio $50). Además toma un propuesta del Frente de Lucha de dejar fuera de garantía ‘zona’ a partir de Junio y ‘pasaje’ a partir de Julio. Expresan la voluntad de seguir dialogando y analizar en Mayo, adicionales como el código 775 y 923”, detallaron desde el FTEL sobre el contenido de las negociaciones que fracasaron este lunes.

“Desde la mesa del FTEL llamamos a revelarnos ante semejante atropello hacia la clase trabajadora, ejecutando el reinicio de medidas de acción directa en el marco del plan de lucha ya aprobado en la última asamblea”, señalaron desde el frente.

“En este sentido se convoca a la continuidad de la asamblea pasada a cuarto intermedio en Salto Encantado, con acampe desde el martes 12 de abril de 2022, en el lugar antes indicado”, precisaron.

Fuerte pronunciamiento contra la política salarial del gobierno

“Con el diálogo no llenamos la heladera, no cargamos combustible, no cubrimos los plus que debemos abonar de una obra social que no funciona. Necesitamos diálogos con contenido que de respuesta a las necesidades de los trabajadores. Ante un Estado ausente solamente con más convicción, organización y lucha dignificaremos nuestro trabajo”, sintetizaron desde el FTEL, sobre los motivos que los llevan a una nueva huelga y posible corte de rutas en Misiones.

Cabe recordar que este sector docente (FTEL) plantea un aumento del salario básico a $31.800 (actualmente es de $20.500). Además, sostienen que no se deben blanquear los adicionales 775 y 923, porque esto afectaría el salario de los trabajadores que están en la base de la pirámide salarial. Es decir, maestras/os de grado, preceptoras/es y bibliotecarias/os. Por supuesto, exigen la devolución de los descuentos efectuados a los docentes que hicieron huelga.