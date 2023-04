Dura crítica al Ministerio de Cultura: “Los museos tienen que abrir convocatorias para incentivar el trabajo de los artistas, pero esto no pasa”

POSADAS. La situación de los artistas visuales misioneros es crítica por la falta de estímulo por parte de los museos provinciales dependientes del Ministerio de Cultura de Misiones, según se desprende de la denuncia de una integrante de la Asociación Misionera de Artes Visuales, quien reveló que desde hace años reclaman que haya presupuesto para las exposiciones y se deje de precarizar la labor de los artistas.

“Venimos agrupándonos hace 3 años con la asociación. El tema de los museos, con la desidia y el abandono, viene desde hace décadas”, contó Florencia Aguirre, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro. Según la referente misionera, el reclamo nacional “surgió porque un compañero fue seleccionado en un museo provincial en el Chaco. A raíz de eso, empezamos a unirnos a nivel nacional para apoyarlo y que mejoren las condiciones en los museos provinciales”, comentó Aguirre.

En el caso de Misiones, los museos provinciales directamente carecen de recursos para propiciar y solventar muestras de artistas misioneros. “Tenemos el museo de artes visuales Juan Yaparí que no cuenta con presupuesto. Cada vez que un artista quiere exponer, le hacen firmar un reglamento en el que no se hacen cargo de nada. Si la obra se deteriora, se humedece y pasa algo. Y obviamente, no le dan ni para los clavos”, reveló Aguirre.

“El reglamento dice que los artistas tienen que poner la cinta de papel, los clavos y la tanza que van a usar. Y la directora te dice, sin pelos en la lengua, que no tiene ni para la tanza. Vemos que esta situación se repite en todas las provincias”, puntualizó la artista.

En esta línea, Aguirre planteó que “como trabajadores (de la Cultura) tenemos que organizarnos para conseguir un cambio e instamos a todos los artistas a que no expongan en estas condiciones. Porque después nadie te reconoce nada. Estamos luchando para que se nos deje de precarizar y que se nos reconozcan honorarios”, comentó la integrante de la Asociación.

“En Misiones estamos a años luz de que nos paguen por una muestra o, por lo menos, que se cuente con un presupuesto mínimo desde el museo para afrontar los gastos que implica una muestra”, insistió Aguirre, condenando “que los museos te empujen a esta precariedad, con este discurso que viene desde hace años de que no tienen presupuesto”

Por esta razón, Aguirre propuso visibilizar esta situación “y que los artistas denuncien estas condiciones de los museos y que no se dejen precarizar más”.

Ministro de Cultura Joselo Schuap, defendiendo el proyecto de Presupuesto de su cartera

Ante la consulta de este medio, Aguirre aclaró que “a diferencia de Cine o Teatro, no contamos con fondos específicos asignados a los artistas visuales. Entonces se nos hace dificultoso. Quien se debería encargar del museo provincial es el Ministerio de Cultura. Hace 4 años, cambió y tiene un rango ministerial pero para el sector de las artes visuales, siguen sin presupuesto. Y los museos siguen en estas condiciones”, puntualizó Aguirre, en un disparo por elevación hacia el Ministro de Cultura, Joselo Schuap.

Como muestra del grado de precariedad con el que estarían trabajando en el Yaparí, Aguirre contó que “desde el año pasado, venimos presentando notas para que se coloquen rieles y hasta focos venimos pidiendo. Para que se hagan convocatorias y que se promueva el trabajo de los artistas misioneros”, subrayó.

“Los museos tienen que abrir convocatorias todos los años, con presupuesto, para incentivar el trabajo de los artistas misioneros. Esto no pasa. Y nos cansamos de presentar notas. Sin presupuesto no se puede hacer nada”, sentenció Aguirre.