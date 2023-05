Durísima acusación contra el intendente Fausto Rojas: “No le interesa reparar los caminos de las colonias porque sus votos los tiene en el pueblo”

SAN ANTONIO. Después de meses de reclamar la reparación de un camino terrado de 5 kilómetros para el ingreso a la reserva VGM “Héctor Fernández”, su propietario Matías Fernández, confirmó el cierre el parque que honraba a los ex combatientes de Malvinas en San Antonio. La causa del cierre fue la negativa del intendente renovador Fausto Rojas a reparar el camino en cuestión, según denunció Fernández, quien señaló que parecería que Rojas tiene más poder que el gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien lo habría llamado en varias oportunidades para que resuelva el problema y permita operar a la Reserva que generaba ingresos en hotelería y gastronomía a la comunidad sanantoniense.

Negación sistemática del intendente Rojas a reparar el camino de ingreso a la reserva

“Hace 4 años veníamos reclamando la reparación de un camino municipal de 3 kilómetros y medio. Hoy ya son 5 kilómetros, porque había 2 kilómetros que estaban reparados, pero con estos años, con el proyecto que veníamos desarrollando, se negaron a hacer las reparaciones y se echó a perder”, comenzó diciendo Fernández, al Noticiero Central de MisionesCuatro este martes, sobre la crítica situación que continúan padeciendo en la zona rural de San Antonio.

Luego de numerosas presentaciones a la municipalidad, “el intendente se negó” a reparar el camino en cuestión. “Me encadené en la municipalidad de San Antonio y recientemente, frente a la gobernación. Y el gobernador envió la máquina e hizo la reparación del 50% del camino. La otra parte le correspondía al municipio, pero Rojas se negó y se echó a perder la reparación que había hecho vialidad provincial”, denunció Fernández.

En ese contexto, “cortamos la ruta 101 antes de las elecciones a la entrada de donde está la reserva y nuevamente el intendente (Rojas) como para apaciguar, envió una máquina que hizo 100 metros de arreglo, se pinchó una cubierta y se retiró. No finalizaron los caminos. Y tuvimos que tomar la decisión de cerrar las puertas de la reserva”, describió Fernández.

“Seguramente no habremos cubierto algo que le beneficiara a Rojas personalmente y se habrá molestado”

Consultado al respecto, el emprendedor fue lapidario con el intendente, llegando a deslizar que sólo realiza obras públicas si le proporcionan algún rédito económico personal. “Seguramente no habremos cubierto algún interés económico que quería el intendente Fausto Rojas, algo que le beneficiara a él personalmente y no a la comunidad”, fustigó Fernández.

Y amplió: “Desembarcamos en San Antonio con un lindo proyecto que generaba un ingreso económico al área hotelera de la comunidad, generando oportunidades de trabajo a los jóvenes y generábamos un ingreso en la gastronomía porque llevábamos turistas. Pero bueno, no le generábamos un ingreso al intendente y por eso se habrá molestado”, lanzó.

Por otra parte, Fernández admitió que es posible que su negativa a reparar caminos rurales, tenga que ver con el escaso rédito electoral que le reportan esas tareas. “A Fausto Rojas, y lo ha dicho públicamente, no le interesa reparar los caminos de las colonias porque sus votos los tiene en el pueblo, entonces, quedamos en el olvido”, sostuvo el empresario.

“Está en el cargo para cubrir únicamente las necesidades de quienes les voten, pero no a quienes no le voten. Y tampoco cubre las necesidades. Está acostumbrado a repartir bolsones de alimentos vencidos, porque fue lo último que hizo”, bramó Fernández, durísimo contra el alcalde renovador, que resultó reelecto en los comicios del 7 de mayo.

No se puede sostener el emprendimiento sin ingresos y la provincia pierde una fuente de sueros antiofídicos

En cuanto a los motivos del cierre, Fernández insistió en la necesidad de ingresos por el emprendimiento. La reserva “genera un gasto que hay que cubrir, por los seguros contra robo, incendio o accidentes. Además, tenemos red eléctrica que hay que pagar. Pero al no generar un ingreso, no tenemos una espalda para hacer frente a todos esos gastos”, comentó.

Asimismo, Fernández se lamentó por los proyectos que quedarán truncos por la falta de caminos transitables, como el “curso de rescate en el monte para guardaparques, docentes y bomberos que teníamos previsto para octubre”.

Por otra parte, Fernández recordó que en este parque, se realizaban actividades de avistamiento de aves –tienen 137 especies de aves registradas-, treking, senderismo y “proyectos paralelos de energías alternativas, tanto solar como hídrica”. Asimismo “éramos los únicos que donábamos (suero) antiofídico a la provincia y gracias a Rojas, tuvimos que dejar de proveer gratuitamente el material antiofídico al Ministerio de Ecología y al hospital de San Antonio”, puntualizó.

En San Antonio “los vecinos son los olvidados porque no tienen derecho a la salud, al trabajo ni a la educación”

“Los vecinos son olvidados de San Antonio. Llevo 4 años de reclamos, imagínense los años que llevan ellos. Son los olvidados porque no tienen derecho a la salud, al trabajo, a la educación, porque hay chicos que cuando llueve no pueden salir y si salen, no pueden ingresar a sus casas. Es un problema que se soluciona con una máquina motoniveladora y un rodillo, para asentar, porque ni siquiera es asfaltado o calle de piedra, sino entoscado. Y tenemos el entoscado en la zona. No es nada complejo para alguien que está ocupando el cargo de intendente”, manifestó Fernández, lapidario con la gestión de Rojas.

Por último, Fernández reveló que este alcalde, recibió llamados de diversos funcionarios, diputados provinciales de la Renovación (y de la oposición) y del propio gobernador (Herrera Ahuad), pero por lo visto tiene más poder que nuestro gobernador”, sentenció el empresario, quien recalcó que tiene “buena predisposición, pero problema es tener un intendente cobarde”.