Ecología respalda a la firma denunciada por comunidad mbya, Tekoa Ka’a Kupé

POSADAS y CAMPO GRANDE. El Ministro de Ecología, Mario Vialey salió a respaldar a la empresa Carba SA, acusada de desmonte ilegal y profanación de territorios sagrados por la comunidad mbya Tekoa Ka’a Kupé de Campo Grande. Según el funcionario, la empresa está cumpliendo con la regulación nacional y provincial en lo que respecta al “manejo sustentable” de los bosques nativos. Y recalcó que las comunidades participaron de una audiencia pública para definir qué partes de las 4.700 hectáreas que posee la firma, podían ser objeto de explotación comercial.

“Es un plan amparado en la ley nacional 26.331, que permite el aprovechamiento y enriquecimiento de bosques nativos. Misiones está haciendo bien las cosas en la conservación. Fuimos la de menor cantidad de intervenciones en el bosque nativo”, opinó el ministro.

En cuanto al reclamo, algo evasivo, Vialey aseguró que “la empresa Carba decidió que hay 1.500 hectáreas que no se tocan. Dentro de las 4.700 hectáreas (en cuestión) hay un rodal el rodal 3, que la comunidad Tekoá dice que es sagrado y pidió que no se toque. La empresa, por voluntad propia, decidió no tocarlo. Pero quedaron los otros dos rodales que están aprobados”, precisó Vialey, al tiempo que recalcó que “se hizo audiencia pública con participación de las comunidades. Había una que se oponía y ahora va a la justicia”, reveló.

Según Vialey, Carba ya tuvo intervención en otros rodales con seguimiento de Ecología, y “tienen que plantar especies para que se vuelva a reforestar. Las comunidades pueden transitar y utilizar el bosque de Carba sin ninguna restricción”, aseguró el funcionario.

Ante la consulta de MisionesCuatro, Vialey insistió en que Carba “no está desmontando. Al hablar de desmonte pareciera que es una tala rasa. En los lugares donde se hace un aprovechamiento de bosque nativo, sólo se permite (una tala 10 %) de los árboles. En eso somos muy estrictos”, aseguró el ministro.

Y en su rechazo a las acusaciones contra Carba y contra el ministerio –que permite la tala-, Vialey contraatacó. “Habría que preguntar a la abogada (Roxana Rivas, que representa a las comunidades mbya) qué pasó en el lugar, porque justamente en las comunidades que cuestionan a Carba, tenemos un desmonte y un cambio del uso de suelo”, denunció. Según Vialey, este supuesto desmonte está confirmado por el sistema de alerta temprana del gobierno nacional.

Sobre el final, este medio consultó Vialey sobre la cantidad de árboles talados por la firma Carba, con el visto bueno del ministerio. Algo incómodo, el ministro explicó: “No sé decir, porque cuando van descargando de las guías que se les permitió, lo hacen en metros cúbicos”.