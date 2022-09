El BOP 3 de Campo Viera celebra sus bodas de oro y solicita fotos y tarjetas antiguas

POSADAS. El próximo 7 de Octubre, el Bachillerato de Orientación Polivalente nro. 3 de Campo Viera cumplirá 72 años de existencia y celebrará sus bodas de oro, un festejo que quedó postergado desde 2020, por la pandemia del coronavirus (SARS-CoV-2).

Periodistas locales entrevistaron a la directora del BOLP 3, Mirta Núñez y a la vice Cristina Urban, sobre cómo vienen desarrollándose los preparativos para el histórico festejo. Núñez, reveló que hay un grupo que está trabajando en la organización de la cena y show “que se va a hacer en el Polideportivo municipal”.

La venta de las, ya comenzó “hace unos días” y se pueden “adquirir en la institución”, a un costo de $2.500 para mayores y $1.200 para menores. Los interesados pueden comunicarse al teléfono de la directora, el 3755-436873, quien los derivará con los encargados de las tarjetas.

En tanto, según la docente, otro grupo del BOP 3 se está encargando de recopilar fotografías y tarjetas. “Estamos solicitando las tarjetas que nos faltan y fotos antiguas que puedan acercarnos, nosotros las escaneamos y se devuelven”, contó Núñez.

“El acto que se va a realizar el 7 a partir de las 19, es importantísimo. Queremos que estén todos”, expresó la directora, ponderando el reencuentro de ex alumnos, ex docentes y ex directivos.

“Estamos invitando a todos”, dijo Núñez, añadiendo que las personas que formaron parte de esta comunidad educativa y que no recibió invitación, debe comunicarse con la escuela o con el teléfono mencionado.