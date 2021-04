El CGE ya dio 1.300 licencias por Covid-19 y docentes advierten que “en los colectivos no hay burbujas sanitarias”

POSADAS. Para el sector de los docentes en lucha que integran los sindicatos Udnam, UTEM, MPL, ATE – Docentes y las agrupaciones Tribuna Docente Oficial, Tribuna Docente Tendencia y Corriente conti Santoro, junto con los autoconvocados, la presencialidad en las escuelas disparó los contagios de coronavirus (Covid-19), por la gran cantidad de personas que deben movilizarse –alrededor de 6 de cada 10 misioneros- y la imposibilidad de llevar adelante “burbujas sanitarias” dada la forma en la que se viaja en el transporte urbano de pasajeros.

En diálogo con MisionesCuatro este martes, Ezequiel Flores, docente de la Corriente Conti – Santoro, reveló que desde que se retomaron las clases presenciales, detectaron unos 100 contagios entre personal docente, no docente y alumnos, en unas 64 escuelas misioneras.

Seis de cada diez misioneros se movilizan por las clases

“Desde febrero venimos planteando que la apertura iba a repercutir en los contagios de Covid-19, debido a lo que implica movilizar a una masa de población de golpe, a través del transporte público”, comentó Flores, añadiendo que “a nivel nacional la gente que se moviliza (por las clases presenciales) son 19 millones de personas”.

“En misiones son alrededor de 800 mil personas, entre estudiantes, docentes, personal no docente, madres que llevan (a sus chicos). Son 6 de cada 10 misioneros. Lo venimos planteando desde febrero”, insistió Flores, para quien “hay un crecimiento importante en la cantidad de contagios en las escuelas, semana a semana”.

Unos 100 contagios, un muerto y 1.300 licencias por Covid

De acuerdo con una medición que vienen realizando con el sector de los docentes en lucha, habría in centenar de contagios en las últimas semanas en Misiones, vinculado a la presencialidad. “Nuestro conteo que se nutre de los propios damnificados nos habla de 100 contagios en personal docente y de servicio y algunos estudiantes, en 64 escuelas. Hay que sumar un portero que falleció al agravarse su cuadro por covid”, reveló el docente.

En esta línea, para Flores, los datos que el gobierno educativo avalan esta idea que vincula presencialidad, movilidad y contagios. “La parte de Salud Laboral del CGE dijo que había dado 1.300 licencias por covid o contactos estrechos y que tenían que aislarse”, reveló el docente. Y recalcó: “El ministro (Miguel Sedoff) señaló que había 70 estudiantes que se habían contagiado”, tratando de instalar “que eso no tenía que ver con la presencialidad. Pero eso no se puede descartar para nada. Sobre todo, teniendo en cuenta cómo se viaja en el transporte público”, disparó Flores.

“En el colectivo no hay ninguna burbuja”

“Hay evidencia científica que señala que la apertura de la presencialidad escolar provoca un aumento en los contagios. Más allá de que en algunas escuelas no se pueden aplicar los supuestos protocolos, las burbujas (sanitarias) no se pueden aplicar. En el colectivo no hay ninguna burbuja, tampoco en las viviendas familiares. Y en la presencialidad, las escuelas se vuelven un foco más donde el virus circula”, puntualizó Flores.

Asimismo, el docente planteó una situación que demostraría el fracaso de las burbujas sanitarias implementadas en la provincia. “Una docente nos alertó diciendo que se tuvo que hacer un hisopado por estar en contacto estrecho con una alumna que se presentó como asintomática en la escuela. Para entonces, (la docente) ya había ido a trabajar a otra escuela”, reveló.

En esta línea, Flores enfatizó: “Más que el contacto por superficies, el problema pasa por compartir espacios cerrados con muchas personas y por mucho tiempo y sin la ventilación correspondiente. Nos podemos contagiar en cualquier lugar, pero ninguna otra actividad moviliza la cantidad de gente que moviliza la educación con presencialidad, con clases mañana, tarde y noche”, subrayó el docente.

“Sabemos que hay circulación comunitaria y la apertura de las escuelas hizo dinamizar la movilidad del virus”, sentenció Flores, recordando que muchos docentes residen en una localidad, pero dan clases en varias localidades, trasladándose en el transporte público.

El paro y la movilización del jueves y viernes

Con respecto a las medidas de fuerza que llevarán adelante mañana, Flores precisó: “acordamos dos jornadas de paros jueves y viernes, con movilización. El jueves al CGE exigiendo la reapertura del diálogo, por la tarde marcha de antorchas. Y el viernes se realizará una asamblea provincial en Posadas”, indicó.

Los reclamos son varios, pero “el principal es el salarial. Por un básico de $18.600 que permita blanquear progresivamente el salario. (Hay) reclamos por infraestructura escolar y (exigimos) la vacunación masiva para toda la población”, dijo.