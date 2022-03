“El desastre administrativo en educación tiene un responsable y es Alberto Galarza”

POSADAS. La Secretaria General de UDA, Mirta Chemes, habló en Misiones Cuatro sobre el reclamo docente en pleno inicio del ciclo lectivo y la amplia adhesión al paro del 2 de marzo, “Me sorprendió, se mostró el enojo del trabajador”, expresó.

Chemes resaltó que el docente es un trabajador y en la mayoría de los casos, sostiene a su familia, “ahí ponemos el énfasis para lograr un salario digno”, manifestó.

La docente destacó que, en los últimos dos años, han logrado una recomposición salarial, sin embargo, siguen sin llegar a cubrir la canasta básica.

Por otro lado, criticó la oferta del Gobierno Provincial, “No podían ofrecer un porcentual menor al del año pasado”, dijo. En esa misma línea, arremetió contra el Presidente del Consejo General de Educación, “Si hay algún responsable de todo el desastre administrativo en educación, tiene nombre y apellido y se llama Alberto Galarza”, lanzó.

“Salió a decir que están en consonancia con las paritarias nacionales. Por favor, ¿Cómo puede decir semejante mentira?. Cuando las paritarias nacionales no se habían cerrado y en Misiones sí. Que no me venga con esa barbaridad”, exclamó.