El gobierno formalizó la oferta del 20% a UDPM y la Mesa de Diálogo

POSADAS. Durante la mañana de este miércoles se realizó un nuevo encuentro de la Mesa de Diálogo y Comunicación Docente, con la participación de las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia y representantes de los gremios UDPM, UDA, SEMAB, AMET y SEDIP. De la reunión participaron los ministros Miguel Sedoff (Educación), Adolfo Safrán (Hacienda) y Silvana Giménez (Trabajo)

En la reunión, el gobierno renovador oficializó el incremento del 20% ya adelantado en el mes de Febrero, con un básico que ascendería a los $10.500 y un piso salarial de $36 mil, según indicaron fuentes al tanto de la reunión. Esta propuesta no satisfizo lo que pretenden algunos de los sindicatos, aunque la postura no es unánime. Se da por descontado que UDPM (Unión de Docentes de la Provincia de Misiones), el sindicato controlado por la agrupación renovadora Adomis, aceptará la propuesta del gobierno.

AMET solicitaría un básico de $13.750

Según Carlos Castro, el titular de la Asociación de Magisterio de la Enseñanza Técnica, el Ministro de Hacienda Adolfo Safran “oficializó lo que el gobernador ha determinado en cuanto al aumento del 20%”.

Ante esto, cada gremio/sindicato hizo su contrapropuesta y “como AMET planteamos que lo que se otorgue como incremento sea obviamente remunerativo y bonificable, en blanco y que mayormente vaya al básico”, dijo Castro a un diario posadeño.

Según Castro, AMET Misiones solicita que el básico alcance los $13.750, lo que equivale “al 50% del mínimo nacional docente establecido el año pasado en paritaria nacional”.

El Semab reclamaría un sueldo para el cargo testigo, igual a la Canasta

En tanto, con una postura más dura, la titular del SEMAB (Sindicato de Educadores de Misiones Alfredo Bravo), Mariana Lescaffette, solicitó públicamente, un piso salarial de unos $54 mil. Es decir, que el salario docente alcance el valor de la Canasta Básica Total a valores de diciembre, según mediciones del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).

“Los maestros de grados, en todas las modalidades siendo cargo testigo no alcanzan con mayor antigüedad a la canasta básica en Misiones (junto a todos los cargos con menores puntos índices de la escala como preceptores, maestros de adultos, bibliotecarios, etc.) Sin embargo, organismos recaudadores como Rentas y de Seguridad como policías y penitenciarios superan los $54.000. Mientras anuncian un salario mínimo de solo 36 mil para docentes y demás empleados públicos”, denunció Lescaffette en un posteo en su cuenta de Facebook, tras conocerse el acuerdo del gobierno con policías y penitenciarios.

Salario docente acordé a Lo que establece estatuto Ley Vi N,6 inc b) mínimo debe superar canasta básica total que es de… Posted by Mariana Lescaffette on Sunday, January 31, 2021

“El cargo testigo en la policía es el agente y en docencia es el maestro”

Lescaffette prosiguió “este costo (de la Canasta Básica Total) fue establecido por el INDEC en Diciembre 2020, con una canasta básica total de $ 54.208”, recalcó. Y en esa línea, la sindicalista enfatizó que, de acuerdo a “lo que establece estatuto Ley Vi Nro 6 Inc b), el mínimo debe superar canasta básica total que es de $ 54.208 en diciembre. Todo lo demás es saraza”, se quejó.

“Es incorrecto los datos que difunden. El cargo testigo en la policía es el agente y en docencia es el maestro de grado. A la policía le pagan un monto superior a la canasta básica $58.407,02 de bolsillo y al maestro solo pretenden que acepten $36.000”, recalcó Lescaffette, en tono crítico a la información que circula en medios de prensa ligados al oficialismo renovador.

En lo que podría ser un anticipo de la postura que planteará el Semab, la secretaria general de este sindicato vinculado a la CEA (Confederación de Educadores Argentinos) insistió: “El salario mínimo docente debe ser actualizado anualmente cada Noviembre al costo de vida que lo determina la Canasta Básica Total del INDEC. Esto es así no porque lo dice Juana o Pedro, lo dice la ley. Exigir que se la cumpla no es lo ilegal. Lo ilegal es no cumplir con la ley. Exigir lo que corresponde es la consigna, en todas las instancias y de todas las maneras, dentro de lo que establece nuestra constitución”, sostuvo.

Pase a cuarto intermedio y la postura de otros gremios

Por lo pronto, la Mesa de Diálogo y Comunicación pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles en el mismo horario. Allí se espera que el gobierno haga una contrapropuesta, luego de los planteos de estas organizaciones.

Cabe aclarar que hay todo otro grupo de sindicatos que están enfrentados a Sedoff porque no los convoca a mesas de negociación. Estos sindicatos –Udnam, MPL, UTEM, ATE Docentes, entre otros- y agrupaciones como Tribuna Docente y Corriente Conti – Santoro, ya se mostraron en desacuerdo con la propuesta del gobierno. Pero esperan una convocatoria con el Consejo General de Educación.