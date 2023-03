El hijo de Carmen Morel denuncia negligencia médica

Carmen Graciela Morel (61) residía junto a su familia en el barrio Centro de Jardín América y, a fines de febrero fue brutalmente golpeada por uno de sus hijos. Prestó declaración ante la policía y confesó lo sucedido, recibió atención en el nosocomio de esa ciudad, luego fue trasladada al Hospital Samic de Eldorado donde se produjo su deceso, en los primeros días de marzo.

Por el hecho, quedó detenido Martín de 29 años y, esta semana, por orden del juez de Instrucción 1 de Jardín América, recuperó su libertad, luego de que la autopsia arrojara que Carmen murió como consecuencia de una patología compatible con un ACV.

De esta manera, se descartó la investigación por “intento de homicidio”, pero sigue en curso la causa por lesiones agravas por el vínculo.

“El que le hizo eso a mi madre sigue caminando libremente”

Tras conocerse que Martín recuperó su libertad, en el programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro, se consultó sobre el tema con Jorge Aquino, el hijo de Carmen Morel, quien al respecto declaró: “desde el primer día que mi madre fue golpeada se manejó todo mal el tema. Mi madre me manda un audio el 25 de febrero diciéndome tu hermano me dejó tirada en el piso. Fui a hacer la denuncia y no me quisieron tomar, ella fue la víctima, cayó internada, estuvo dos horas de atención en el hospital y le largaron sin hacer una tomografía. La cara de mi mamá quedó como un boxeador”, expresó.

Y continuó: “recae, le mandan a Eldorado, donde sale en la tomografía ‘inflamación cerebral y sangre en el cerebro, hace 15 días tenia sangre en el cerebro, queda en coma y no se despierta más”.

“El que le hizo eso a mi madre sigue caminando libremente, inclusive le puso una perimetral a mi hermano mayor y a mí por miedo. No tiene sentido, es una película lo que estamos viviendo, no se puede hacer el duelo tranquilo”, expresó Aquino.

Respecto a la muerte de Carmen señaló: “mi madre fallece de un ACV, pero ¿Qué causó el ACV?, muerte natural no puede ser nunca, no entiendo cómo pueden tapar todo”, manifestó.

“La autopsia puede salir un ACV, pero hay que llegar al punto que generó eso. Pido que hagan las cosas bien”, afirmó el hombre y confirmó que su hermano tiene antecedentes de violencia hacia su exesposa.