POSADAS. Continúa álgido el conflicto por los abusos sexuales y divulgación de mensajes injuriantes y amenazas de secuestro por parte de estudiantes de 14 y 15 años en el Colegio Roque González, donde la fiscal que entiende en la causa solicitó la prohibición de acercamiento de los acusados respecto de sus víctimas. Pero desde que se desató el escándalo sexual dentro del colegio, la semana pasada, con una sentada de estudiantes y luego una protesta en la calle, frente a la institución, quedó en evidencia que existen problemas para la aplicación plena de la ESI (Educación Sexual Integral) en los colegios confesionales.

Primeramente, el propio Ministro de Educación Miguel Sedoff, sostuvo a MisionesCuatro que algunos colegios confesionales plantean la implementación de la ESI, “con una mirada desde su ideario institucional”, lo que equivale a una educación sexual sin perspectiva de género y con una concepción del sexo prematrimonial, como una práctica “pecaminosa” y rechazable.

Una ESI con una mirada desde el ideario institucional

Días atrás, Sedoff dijo a este medio: “Estamos trabajando muy bien la ESI, estamos profundizando. Tenemos equipos trabajando en las escuelas públicas y un programa provincial, el ENIA (embarazo no intencional en la adolescencia) Por lo tanto, hay un trabajo constante. Obviamente, muchas veces es difícil hablar de esto, y hasta los propios chicos no quieren hablar. Nos preocupamos para darles vías de comunicación para que se puedan expresar. Y que el silencio, no sea la única respuesta a esos requerimientos”, dijo el ministro.

En cuanto a si los colegios católicos y evangélicos, se resisten a la implementación plena de la ESI, Sedoff opinó: “No hablaría de resistencia. Creo que en algunos casos plantean una ESI con una mirada desde su ideario institucional. Pero a esta altura de la sociedad y del mundo, plantear visiones que tengan que ver con… eh… visiones antiguas de las relaciones humanas, es un poco antiguo (sic). Y no está pasando”, comentó, algo confuso, el titular de la cartera educativa y uno de los responsables del cumplimiento de la ley 26.150, sancionada hace 15 años.

“Es como que la palabra sexual los interpela, existen prejuicios y les cuesta algunos ejes”

Y, en la misma línea, este miércoles la Coordinadora del Programa ESI del Ministerio de Educación, Olga Ferreyra sostuvo a medios radiales que, a nivel provincial, el interés en las capacitaciones se da “mayormente en escuelas estatales que en las de gestión privada o confesional”. “Me puse a disposición de las autoridades del SPEPM (Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones) para el acompañamiento pedagógico de las escuelas confesionales que lo requieran”.

Asimismo, Ferreyra analizó que en estos años desde la sanción de la Ley de la ESI “en las escuelas privadas, logramos trabajar muy bien. Pero nos cuesta un poco aún en algunas confesionales, mientras que otras se suman a las capacitaciones”, reveló.

“Es como que la palabra sexual los interpela. Existen prejuicios y les cuesta algunos ejes. Pero no podemos decir que no vamos a dar algo sólo porque no nos gusta”, resaltó Ferreyra, poniendo de relieve, que no se estarían dictando los mismos contenidos ESI, en escuelas confesionales y escuelas laicas misioneras.

Las medidas que anunciaron desde el Ministerio

Como un reconocimiento cabal de las falencias que salieron a la luz por los abusos en el Roque González, este miércoles, desde el ministerio anunciaron una serie de medidas para avanzar con la aplicación de la ESI en colegios confesionales, abiertamente refractarios al ejercicio de una sexualidad no orientada a la reproducción biológica.

Tras una reunión del ministerio de Educación con el Consejo General de Educación (CGE), el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) y representantes de la Legislatura, acordaron líneas de acción para profundizar la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) en todos los establecimientos educativos públicos y privados de la provincia.

Entre ellas, Sedoff mencionó la reglamentación de la Ley IV Nº250 “Plan integral para el abordaje, prevención y erradicación del acoso contra niños, niñas y adolescentes”. Y un refuerzo en la divulgación del protocolo de acción frente a situaciones de acoso y violencia escolar.

Además, el ministro indicó que implementarán en la Plataforma Guacurarí de un botón de denuncia de situaciones de acoso y violencia escolar, “para aquellos casos en que los estudiantes no sean escuchados en sus escuelas, públicas o privadas”.

Los abusos en el Roque, que catalizaron una problemática no resuelta

Todas estas medidas parecen responder puntualmente a lo ocurrido en el Roque González, donde jóvenes estudiantes estuvieron meses sufriendo acoso y abuso sexual por parte de seis de sus compañeros, sin que las autoridades tomen cartas en el asunto. Al viralizarse capturas de pantalla de los mensajes injuriantes, con alusiones a la pornografía, el secuestro y la tortura de los seis jóvenes acusados, las víctimas se organizaron con sus compañeros e hicieron una sentada pública.

Y al día siguiente -jueves- protestaron frente al colegio, exigiendo que las autoridades “se hagan cargo” y que expulsen a los adolescentes acusados. Y sólo después de la judicialización del caso, intervino el ministerio de Educación.