El MPL va a realizar cortes de ruta y “resistir en Semana Santa”

MONTECARLO. El Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL), sindicato de base de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTAA) mantendrá las huelgas, manifestaciones y cortes de ruta que vienen realizando desde el inicio del ciclo lectivo 2022, insistiendo en que están dispuestos a sentarse con el gobierno educativo en una mesa de negociación, siempre y cuando se suspendan los descuentos salariales a los docentes que hicieron paros y presenten una propuesta seria.

“Vamos a seguir con el acampe. Eso se va a prolongar. Hoy a la mañana y a la tarde pese a la lluvia se ejecutaron cortes en la zona. Mañana tenemos una nueva convocatoria para continuar nuestro plan de lucha. Tendremos una nueva concentración muy grande el sábado con los padres. Y si no hay diálogo, la semana que viene haremos cortes con padres y organizaciones sociales en San Pedro, Dos de Mayo, Oberá y Apóstoles. Y sobre la ruta 12 en Esperanza, Eldorado, Puerto Piray y Montecarlo”, detalló el secretario general del MPL, Rubén Ortiz, en contacto con MisionesCuatro.

Según Ortiz, “más allá de la buena voluntad (del MPL), tiene que haber una propuesta seria (del gobierno). Ninguno puede decir que el MPL ha tenido una posición intransigente”, opinó el dirigente, quien amenazó con realizar cortes de ruta en plena semana santa. “Estamos dispuestos a resistir la Semana Santa y podemos resistir. Estamos hartos que nos estén jodiendo con los diálogos, llevamos 26 días de acampe”, bramó Ortiz.

“Ayer había 1.500 trabajadores en el corte de Piray. Lunes o martes vamos a tener 3.000 en Eldorado, 1.000 en Montecarlo y 1.000 en Piray. Hay con qué cortar, si no quieren dialogar”, fustigó Ortiz. Y añadió: “Si no tienen un programa serio con nosotros no van a acordar, no es por duro, es por necesidad”.

Según explicó el dirigente, no se sumaron a la mesa de negociación con el gobierno educativo el resto de la multisectorial del Frente de Trabajadores de la Educación, porque “no hay garantías”, porque la provincia no dejó sin efecto los descuentos salariales aplicados a los docentes que se sumaron a los paros ejerciendo su derecho constitucional a la huelga.

“¿Qué ofrece el gobierno? El diálogo tiene que tener contenido. ¿Alguien sabe la propuesta que los trabajadores van a discutir? Hablé con el presidente del Consejo General de Educación y estamos de acuerdo con suspender los cortes. Pero no se puede dialogar con un patrón que está garroteando”, lanzó el sindicalista.

Y sobre los descuentos, Ortiz planteó que están afectando a las economías de los pueblos donde residen y trabajan los docentes, porque es dinero que no se vuelca al consumo en los comercios locales. En Montecarlo, unos “80 trabajadores recibieron un descuento en conjunto de $ 900 mil ($ 11.500 por docente en promedio) Eso es mucha plata no sólo para el docente, es dinero que falta en el mercado y un perjuicio enorme a la comunidad”, advirtió.

“Todos tenemos que ceder en un diálogo, pero además tiene que haber un programa y puntos a discutir. Enviamos el tema de la grilla salarial, que haya elecciones en Consejo, en Junta de Clasificación o en los Consejo departamentales que es donde está la mayor corrupción en el sistema”, reveló Ortiz, y reclamó que “se reconozca a los auxiliares de centros indígenas y que se mejore la cápita de los comedores. Se están muriendo de hambre los niños de las escuelas, qué va a comer por 8 pesos al día”, se preguntó.

Por otra parte, Ortiz se mostró totalmente en contra del aumento de las horas de clases en escuelas primarias que impulsa el gobierno nacional y que el viernes discutirán los ministros de Educación de cada provincia en el Consejo Federal de Educación. Al respecto dijo que el Ministro de Educación Migue Sedoff “no tiene idea, me da pena tener un ministro así. Si aceptó este mamarracho de aumentar una hora más de clases en las primarias, no conoce la realidad del interior”.

“Un maestro que trabaja en el centro de Montecarlo y en Tarumá no puede llegar en media hora. Hay gente que toma decisiones sentado en un sillón con aire acondicionado y desconoce absolutamente la funcionalidad del sistema educativo”, remató.