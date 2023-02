El programa “Precios Justos” y el poco impacto en Misiones

POSADAS. Alejandro Garzón Maceda, el titular de Defensa del Consumidor en Misiones, habló del programa Precios Justos y la implementación en la tierra colorada: “son medidas donde están las grandes cadenas nacionales y tienen impacto sobre esas cadenas”, expresó.

“Al misionero, el programa ¿le sirve? No, al igual que el programa que mandaron de carne no tenemos ningún proveedor acá”, manifestó Garzón Maceda al programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro.

Asimismo, agregó: “a nosotros no nos llega el programa, les puede servir a la gente de Posadas, por eso la provincia, pero de San José, Candelaria en adelante no. En el 2015, largó los ‘Ahora Despensa’, ‘Ahora Góndola’ porque teníamos que cubrir al resto de la provincia con un proyecto que les garantizara a los consumidores a acceder. Lo que tiene el programa Ahora que no tiene nación, es que es voluntario”.

Respecto al congelamiento en los precios de la carne declaró: “hasta ahora no hemos podido lograr que nos digan que locales están adheridos. El programa de la carne es con cupo mensual, pero no nos han dicho los lugares donde van a estar disponibles y qué cupo mensual va a haber disponible”, explicó Garzón Maceda.