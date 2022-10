El vice de la Cámara de Construcción apuntó a “formadores de precios” por las constantes subas de insumos

POSADAS. La actividad de la construcción y el empleo registrado en el sector, experimenta una franca expansión en Misiones, según reveló el vicepresidente de la Cámara de Construcción, Alberto Squillaci, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro. No obstante, advirtió sobre los problemas generados por la especulación de grandes proveedores y formadores de precios, que impactan en aumentos cada dos o cuatro semanas, en particular, en los insumos que no están regulados, como las chapas o los hierros de 12, 16 y 20 mm de diámetro.

“Estamos casi en los 10 mil empleados registrados en la provincia, pero tenemos que diferenciar con la mano de obra en negro”, contó Squillaci a este medio. “Todo lo que es construcciones particulares, que es mucha, porque la gente sigue invirtiendo en ladrillos, en refacciones y ampliaciones, eso es todo con mano de obra en negro”, aseguró el empresario.

Faltantes de insumos y de mano de obra altamente calificada

En cuanto a los materiales de construcción, Squillaci remarcó que muchas veces hay faltantes, “por el sector privado. Corralones de barrios hoy están con faltantes muy puntuales: hierro y chapa siguen con problemas y en cerámicos más económicos hay faltante por el alto consumo que hay. El particular invierte en su casa”, recalcó el vice de la Cámara de Construcción, poniendo de relieve que pese a la inflación galopante, los particulares siguen construyendo, lo que impacta en la demanda de insumos.

Asimismo, Squillaci mencionó la situación que se da con los créditos Procrear, donde particulares son financiados por Nación y demandan mano de obra, impactando negativamente en las empresas. Los particulares que construyen vía Procrear, según el empresario, tienen “una mano de obra en negro, sin registrar. Eso va en perjuicio de las empresas, porque la buena mano de obra se va a trabajar en el particular”, sostuvo.

“Sufrimos la necesidad y no encontramos mano de obra calificada”, completó Squillaci.

El problema de los formadores de precios “extraprovinciales”

En cuanto a los precios de los insumos y materiales de construcción, el vicepresidente de la Cámara se mostró crítico respecto de algunos grandes proveedores, en particular, los de capitales extraprovinciales. “Ayer aumentó el hierro. Y la semana pasada aumentó el cemento. Hemos tenido hasta dos subas del precio del cemento en el mes”, comenzó diciendo Squillaci sobre este tema.

Ante la consulta sobre las causas de los incrementos, el empresario indicó: “Tenemos una visión muy particular, son formadores de precios y juegan con el dólar”.

En esta línea, Squillaci presentó un ejemplo, con la venta de hierros de distintos diámetros, algunos de los cuales están liberados. “Los hierros del 6, del 8 y del 10, están controlados por el Estado. Porque es el que consume el particular para sus obras chicas. El otro hierro, del 12, 16 y del 20, está liberado. En la chapa está todo liberado, entonces eso aumenta exponencialmente, acompañando el dólar”, puntualizó.

“Hubo comercios que te venden a la cotización del dólar oficial. Pero otros comercios, que no son locales, son gente de afuera que instaló grandes empresas, te vendían al dólar blue. Y si no, no te vendo, ahí aparecen los faltantes. Eso no lo podes controlar, porque como no tienen precios topes, cada uno cobra lo que quiere”, explicó Squillaci.

“Empresas serias cobran con la fluctuación del dólar oficial y otras hacen otro negocio”, remató.