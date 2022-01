Eldorado: Por los extensos cortes de energía, comerciantes se vieron obligados a tirar su mercadería

Foto: Eldópolis

ELDORADO. El jueves pasado, los comerciantes del rubro de Alimentos se vieron gravemente afectados por los reiterados y prolongados cortes de energía que se registraron en la ciudad.

Debido a esta situación, no tuvieron otra opción que tirar la mercadería, porque perdió la cadena de frío y no es apta para el consumo.

Para conocer más detalles sobre esta situación, Misiones Cuatro dialogó con Cristian Sánchez, uno de los comerciantes afectados, quien contó que la semana pasada permanecieron 16 horas sin luz.

“Un tercio de la ciudad estaba oscura y la Cooperativa no nos informó nada. Aparentemente, ellos no tenían ningún tipo de información, porque la gente de Emsa no le supo decir que eso se iba a estirar 9 horas más”, relató Sánchez.

Contó que el servicio de energía volvió al día siguiente: “pudimos tener la mañana del 21, después de 16 horas de corte, retomamos una energía provisoria porque el transformador no abastecía. Sirvió para recuperar algo de frio en las heladeras, pero la mercadería ya no servía más”, declaró.

Además, señaló que la pérdida es alrededor de $500.000. “Estamos todavía evaluado el informe total porque somos mutuos proveedores de Posadas, que recién estarían trayendo mercadería esta semana. La idea es agrupar las facturas de todas las compras y, en base a esto, tener el número fehaciente de la pérdida, pero calculamos que ronda los 500 mil pesos aproximadamente”, explicó Sánchez.