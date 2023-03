POSADAS. La violencia de género se agravó en 2022, para llegar hasta niveles similares a los del 2020, cuando el confinamiento obligatorio decretado por el gobierno de Alberto Fernández –para enfrentar a la pandemia del coronavirus- durante más de 7 meses, hizo recrudecer las situaciones de violencia contra las mujeres. Esto se desprende de los datos que publicará el Observatorio provincial de Violencia de Género a cargo del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, que fueron adelantados por su titular Silvana Labat.

“En el año 2022, según datos de la policía de la provincia, se recibió 25 mil denuncias por violencia familiar y de género. Eso implica 18 denuncias por cada mil habitantes y más de 60 denuncias por día”, precisó Labat, la funcionaria renovadora que tiene a su cargo el Observatorio.

En diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, Labat admitió que los números del año pasado, fueron similares a los del 2020, el año de la cuarentena estricta por el coronavirus. “Cerramos el 2022 con 6 femicidios, casi llegando a los números del 2020, donde todos sabemos que la pandemia agudizó la situación de violencia y fueron 7 femicidios”, comentó la funcionaria renovadora.

“Los números preocupan, pero más lo que no se denuncia y no sabemos”, insistió Labat, poniendo el foco en las denuncias que no se llevan a cabo y ni siquiera forman parte de la estadística. “Son 25.500 las denuncias en 2022, pero son los que se animan a denunciar”, reiteró la jefa del IPEC, quien opinó que “es imposible de estimar” la cantidad real de hechos de violencia de género.

El 98,6% de las denuncias, las presentaron las propias víctimas en Misiones

Para Labat, la responsabilidad de la falta de denuncias, es del conjunto de la sociedad. “Tenemos que trabajar todos, animarnos a denunciar. Si no queremos que el vecino se entere, se puede hacer con reserva de identidad. Pero en la mayoría de los casos, la denuncia la hace la propia víctima. Y las denuncias con reserva de identidad representan apenas el 1,4%”, comentó Labat. Esto significa que, de las 25.500 denuncias mencionadas, apenas 3.570, las realizaron terceras personas. “Es muy poco el compromiso de la sociedad en el tema”, se quejó la funcionaria renovadora.

En esta línea, Labat pidió “que todos nuestros funcionarios y funcionarias tengan perspectiva de género” y, en particular, “que haya más jueces con perspectiva de género”.

Pese al reclamo, Labat evitó mencionar casos puntuales de funcionarios o jueces sin perspectiva de género, como el resonante caso del ex presidente del Instituto del Fomento del Agro y la Industria –que renunció al conocerse chats privados en los que presuntamente solicitaba servicios sexuales a cambio de contratos laborales-. O el también impactante juicio por abuso sexual gravemente ultrajante por el que fue absuelto el hijo de una conocida funcionaria del Iprodha.