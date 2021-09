En el interior de Misiones, el 90% de las empleadas domésticas trabajan en negro

POSADAS. Luego de conocerse el informe que señala que la brecha salarial entre los y las trabajadores/as, alcanza el 150% en algunos rubros, desde el ODEM (Observatorio para el Desarrollo Económico Misiones), señalaron que esas brechas son más pronunciadas en el interior de la provincia. Y en algunos rubros, además de la sobrerrepresentación del género femenino, hay una alta prevalencia de la informalidad.

De acuerdo con Darío Díaz, referente del ODEM, utilizando “dos métodos totalmente distintos” obtuvieron brechas salariales inter-género de “entre el 36,9% y el 58%”, y para el estudio se evaluaron salarios de trabajadores en igualdad de unas 9 variables diferentes (experiencia, rama, nivel educativo, categoría profesional, trayectoria, etc.), lo que hace inferir que la causa de la disparidad de los haberes, radica en la discriminación de género.

La barrera invisible al progreso de las mujeres en determinados ámbitos

“En nuestros modelos, a igualdad de condiciones, misma tarea carga horaria, mismas variables, que son más de 9, nos dio un dato muy particular: el 85% de esa brecha se debe a factores no explicados por estas variables. Es decir, nos permite conjeturar que esto se debe a la discriminación (de género)”, explicó.

“La brecha existe más allá del nivel educativo, la experiencia, la rama, la categoría profesional”, confió Díaz, en diálogo con MisionesCuatro este martes, añadiendo que en el rubro de la industria, la brecha salarial alcanza el 150%, siempre en perjuicio de las mujeres. El entrevistado confirmó también, asimetrías salariales en el comercio y la construcción.

Díaz aclaró también que observan el fenómeno del “techo de cristal”, es decir, el concepto que en los estudios de género, muestra una limitación no explícita y velada del ascenso laboral de las personas dentro de las organizaciones.

En otras palabras, es una barrera que limita sus carreras profesionales, que es difícil de traspasar y que les impide seguir avanzando. Pero que invisible porque no existen leyes o dispositivos sociales establecidos y oficiales que impongan una limitación explícita en la carrera laboral a las mujeres. O a los géneros no binarios que no se identifican con lo masculino.

Altísimo porcentaje de informalidad en el empleo doméstico, en perjuicio de las mujeres

Así pues, según Díaz, en este estudio de la ODEM sobre microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares, encontraron que “hay actividades donde se nota una alta presencia del varón, como en la construcción y el transporte”. Y otras “como el trabajo doméstico, que en el aglomerado de Posadas, el 98,9% lo desempeñan mujeres. Y el empleo en negro es más del 80% (entre las domésticas posadeñas)”, reveló Díaz. También advirtió que los datos empeoran en el interior de Misiones.

“En el resto dela provincia la brecha salarial es mayor. Por encima de los 10 puntos”, contó Díaz. Y que en el servicio doméstico, “llegamos a un empleo en negro de más del 90%” en el interior de Misiones.