En el interior de Misiones no hay “Precios Máximos”, admiten

POSADAS. Como ocurre con cada congelamiento de precios decretado por el gobierno nacional, la medida no se cumple en el interior de la provincia, donde no hay hipermercados y cadenas nacionales. Así lo confirmó el director de Defensa al Consumidor de la provincia, Alejandro Garzón Maceda, quien puso de relieve que el programa de Precios Máximos “no contempla la logística y la distancia que hay entre el centro de producción y el lugar de venta”.

En el marco de la resolución 1050/21 de la Secretaría de Comercio de la Nación que preside el ultrakirchnerista, Roberto Feletti, “Misiones controla en los ámbitos en que se está aplicando que son los comercios de cadenas nacionales”, explicó Garzón Maceda, en diálogo con MisionesCuatro.

Según remarcó el funcionario renovador K, “en los comercios locales, como no se llegó a establecer los precios a distribuidores y mayoristas, no los estamos controlando. (Ello) por la sencilla razón que no pueden comprar a precios que les permitan vender a los precios máximos establecidos por la Nación”, argumentó Garzón Maceda, poniendo de relieve la necesidad de los comerciantes del interior de Misiones, de poder vender asegurando una renta o ganancia.

local de Chango Más

Controles únicamente en Posadas

“Controlamos donde reciben de origen, productos con precios (congelados). Que son el Hiper libertad, el Chango Más y los distribuidores mayoristas que venden al consumidor final, en la ciudad de Posadas”, detalló el director de Defensa al Consumidor.

En tanto, “el resto de los comercios de Misiones, cuando compran (al distribuidor) no tienen un precio máximo para comprar. Entonces pueden comprar más caro del precio al que deberían vender, según lalista de precios máximos”, comentó el funcionario de la Renovación K.

Supermercado Ota de Eldorado

“Esa lista (de Precios Máximos) tampoco contempla la logística y la distancia que hay entre el centro de producción y el lugar de venta. Como puede ser Andresito, Iguazú e Irigoyen”, insistió.

En esa línea, Garzón Maceda enfatizó en que “cuando Nación termine de fijar precios para distribuidores mayoristas, que contemplen la distancia y la diferencia que hay con Misiones, nosotros vamos a controlar”.

Así pues, el funcionario confirmó que el programa de Precios Máximos, sólo se cumple en Posadas. “Porque es donde están las cadenas nacionales”, remató.