En la obra social de la UTA “imposibilitan que uno lleve a su hijo al médico”

POSADAS. Una gravísima denuncia por impedir el pleno derecho al servicio de salud se conoció este martes contra la obra social de la UTA (Unión Tranviarios Automotor), por parte de Marta Leiva, una vecina de Garupá cuya hija necesita la inmediata atención de un mastólogo y no puede completar los trámites por la excesiva burocracia y el limitadísimo horario de atención del médico en la Obra Social Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros (OSCTCP).

Según Leiva, el horario de la OSCTCP en plena pandemia de coronavirus es de 9 a 11 hs., lo que limita la cantidad de trámites que se pueden realizar y obliga a los afiliados y familiares a estar trasladándose constantemente por la vía pública. En diálogo con MisionesCuatro, Leiva aclaró que “esto no ocurre sólo por la pandemia. Desde siempre, para poder llevarla a la nena al médico, y venir a autorizar la orden, el médico ya no estaba porque se retira a las 11”, contó.

“Ahora con la pandemia, trabajan de 9 a 11 porque según lo que me dijeron ayer, el presidente (Alberto Fernández) les dijo que sólo podían trabajar 2 horas. De esa manera imposibilitan que uno lleve su hijo al médico, volver y autorizar la orden. Tenés que volver al otro día y rogar que no haya una fila. Dejar la orden para que al tercer o cuarto día te la autoricen”, relató Leiva, sobre las peripecias que deben hacer los afiliados de la OSCTCP.

La mujer denunció que desde el 6 de Julio, está realizando un trámite que aún no pudo completar “para saber qué tiene mi hija. Tiene que verla un mastólogo a mi hija, de urgencia. Su enfermedad (un quiste) viene del 2014. No puedo seguir esperando”, fustigó Leiva, poniendo de relieve la conculcación del derecho a la salud.

Más denuncias por presuntas irregularidades en la OSCTCP

Asimismo, cuando presentó su queja y pidió que le contesten por escrito, desde la obra social de la UTA, “El secretario me dijo que voy a tener que contratar un abogado. La salud es un derecho. Al papá de mi hija le descuentan todos los meses”, cuestionó.

En su denuncia pública, Leiva reveló también que pagó “1.300 pesos por órdenes médicas y no dan tickets o facturas de lo que uno está comprando. Ayer había una larga fila y me contestaron que el presidente dijo que deberían trabajar 2 horas. Cuando en hospitales y sanatorios, los médicos se están rompiendo el alma para que el paciente no esté dando vueltas. Porque ahí sí, vamos a pescarnos el coronavirus de tanto andar dando vueltas”, advirtió la mujer.

“No voy a tomar ninguna obra social, ni contratar un abogado. La salud es un derecho, quiero que me garanticen la salud de mi hija. Y que cumplan como todos los médicos están cumpliendo en hospitales y sanatorios para acelerar los trámites. Vivo en Garupá y tengo que venir todos los días para autorizar un sólo trámite”, sentenció.