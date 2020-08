En menos de 6 años, Misiones perdió cerca de mil puestos de porteros

POSADAS. En su defensa del Presupuesto Educativo 2021, que prevé un incremento del 27%, el presidente del Consejo General de Educación, Alberto “Colita” Galarza admitió números realmente preocupantes, entre ellos, los referidos a los porteros de Misiones. Es que, de acuerdo con la defensa de Galarza, la provincia cuenta con 1.446 porteros, de los cuales, sólo 817 son cargos de planta permanante. En 2014, había unos 2.400 porteros.

Y para asegurar un funcionarmiento seguro de los establecimientos educativos en el contexto de la pandemia del coronavirus, harían falta uno menos de 3.400 porteros. Es decir, unos 2 porteros por cada escuela.

Los números del sistema educativo misionero

Galarza presentó estos y otros datos de la presente gestión en el marco de la defensa del Proyecto del Presupuesto 2021, ante la Comisión de Presupuesto, presidida por la renovadora Natalia Rodríguez. Estuvo acompañado por el Ministro de Educación, Miguel Sedoff, quien también resaltó el incremento del 27% respecto del presente ejercicio, lo que representan unos 37 mil millones de pesos para el Ministerio y CGE, el año entrante.

El funcionario reveló que se mantiene alto el porcentaje de deserción escolar, lo que queda en evidencia con el porcentaje de estudiantes que no terminan en tiempo y forma su trayectoria escolar. “De cada 100 alumnos, 50 no terminan en tiempo y forma su trayectoria escolar. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme que los chicos terminen la secundaria. Me animaría decir que es un desafío mundial”, dijo Galarza, apelando a la vieja estrategia de cambiar los niveles de análsis y tratar de convertir un problema de la provincia en un problema global.

En cuanto a los números del personal que actualmente forma parte del sistema educativo, Galarza informó a los diputados: la provincia tiene 31.853 docentes activos. Y una matrícula total de estudiantes, en todos los niveles, de 401.570 alumnos, de los cuales dependen de la gestión estatal 313.612.

Según Galarza, creció la educación no formal, que, actualmente tiene 55246 alumnos (45.770 en el ámbito público). Mencionó que el nivel primario incluye a un total de 183.103 estudiantes y el secundario a 99.265 (76645 de los cuales dependen de la gestión estatal). “En el secundario de adultos, tenemos a 21.086 y en Educación Superior, 31.571 alumnos”, completó.

La exponencial desaparición de porteros de planta permanente

Respecto del problema de la falta de porteros, un problema que se viene acentuando por la política del gobierno educativo renovador de no crear cargos de porteros, Galarza informó: hay 817 porteros en planta permanente y otros 629, que son contratados precarizados. Asimismo, ya “hay 217 porteros mayores de 60 años y 194 con licencia”, comentó Galarza, dejando en evidencia que la cantidad de porteros viene en disminución por el proceso lógico de jubilaciones y decesos.

Según un dirigente del sindicato no docente, se precisan 3.400 porteros para asistir a las 1.700 escuelas existentes en la provincia. Sobre todo en tiempos de pandemia, donde un no docente debe asegurar la limpieza por turno, mientras el otro controla los ingresos. Esto conlleva un déficit de unos 2000 cargos. Y en los últimos 6 años, se “perdieron” casi mil puestos. Sucede que de acuerdo con los datos del CENPE 2014 (Censo Nacional de Personal Educativo), en ese año, en Misiones había unos 2.400 porteros.