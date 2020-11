POSADAS. El litro de combustible sufrió un aumento de $1,50 a $2, en los últimos días y desde la Cámara de Estaciones de Servicio del Noreste (Cesane) aseguran que la situación del sector sigue siendo crítica, pese a la paulatina reactivación de actividades en la provincia, en el contexto de la pandemia del coronavirus.

El titular de la Cesane, Faruk Jalaf, sostuvo a un medio radial posadeño, que, aún con este incremento en los precios, “sigue siendo crítica la situación” de los estacioneros. Jalaf, opinó que gracias al cierre de frontera y la paulatina reactivación de actividades en el contexto de la cuarentena de más de 7 meses, Misiones está comparativamente mejor a otras provincias del NEA.

Sin embargo, consideró que los niveles de ventas en las estaciones de servicio, siguen estando muy por debajo de lo óptimo. “No estamos cerca del nivel del año pasado. Una estación tiene que vender 300.000 mil litros para llegar a un punto de equilibrio en donde no pierde ni gana. Pero hoy estamos en un 65% de ventas”, precisó el empresario.

Si las estaciones están vendiendo unos 195 mil litros, según el razonamiento ce Jalaf, están operando a pérdida. “En Misiones estamos un poquito más arriba pero no llegamos a los valores anteriores. A pesar que se reactivó todo no hay tanto transporte circulando. Y hay actividades que todavía no consumen lo suficiente”, subrayó.