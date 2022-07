En Misiones, hace tiempo los comercios limitan las ventas de productos

POSADAS. Alejandro Garzón Maceda, el titular de Defensa del Consumidor en Misiones, habló con el móvil de Misiones Cuatro sobre la restricción en las compras de productos de consumo masivo.

“Normalmente, cuando tenemos este tipo de crisis, se produce un desacople en lo que envían los distribuidores. El envío se estira en el tiempo y, el comercio, para no quedarse sin stock, restringe la cantidad para que todo el que llegue al comercio tenga acceso”, declaró el funcionario.

Respecto a los límites en las ventas en los comercios de la provincia señaló: “hace rato que muchos comercios limitan la compra de algunos bienes, especialmente las harinas, los aceites, todo lo que es consumo masivo. No solo los misioneros compran, también los paraguayos y los brasileros y la compra de ellos no es para el autoconsumo”, declaró Garzón Maceda.

En ese sentido, explicó: “el distribuidor que no le manda lista de precios de reposición no puede vender, porque no sabe a cuando van a tener que comprar y nadie puede exigir a un comercio que venda a pérdida porque estás descapitalizando al comercio”, explicó el titular de Defensa del Consumidor.