“En todos los sanatorios privados se hacen abortos y en el Hospital Público, se declaran objetores”

POSADAS. Pese a que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sancionado este viernes en la Cámara de Diputados de la Nación, introdujo cambios muy resistidos como permitir la “objeción de conciencia”, la referente feminista Mariana Pizarro, consideró que “es el proyecto que tenemos” y que, habrá que continuar con la lucha por el cumplimiento del derecho a abortar, aún si se sanciona en el Senado, posiblemente, el próximo 29 de Diciembre.

Consultada sobre si desde su espacio, apoyan al proyecto del Frente de Todos, que además introdujo otros cambios controvertidos, Pizarro explicó: “La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto tiene su proyecto en el que no figura la objeción de conciencia, tampoco está de acuerdo con ninguna forma de penalización, pero este es el proyecto que tenemos. Esta es la realidad que hay. Es el proyecto que se consensuó y en estos términos”, admitió Pizarro, aclarando que “una lucha no termina con la sanción de una ley”

En este sentido, Pizarro recordó que la Ley ESI (Educación Sexual Integral) “ya tiene 14 años, y nosotres seguimos en campaña para que se garanticen estos derechos”, sostuvo. “Pensamos que es un avance. Aunque la ley salga con cuestiones que no estamos de acuerdo, es preferible que salga a que no salga”, dijo Pizarro.

De todas formas, Pizarro aclaró que una vez sancionada la ley, “seguiremos después viendo qué sucede con los derechos que no se puedan garantizar. Después viene la reglamentación y cómo se aplique esta ley. Nosotres tenemos el Hospital cabecera de la provincia (el Madariaga) que se declaró objetor de conciencia, como hospital. Y esto con la ley, no va a poderse. Van a tener que garantizar esos derechos”, lanzó Pizarro.

Asimismo, Pizarro insistió en que como “muchos argumentaron” que ya tenemos la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) desde 1921, “las cifras de Misiones, son tremendas”, sentenció la docente, respecto de las menores de 14 años que se vieron obligadas a continuar con embarazos producto de violación. “En 2017 fueron 201 (niñas violadas obligadas a parir), en 2018 fueron 198 y en 2019, 190. En muchos de esos abusos, no están hechas las denuncias. Vuelven las víctimas con los abusadores, esto es gravísimo”, denunció.

“O sea, que la ILE no se está cumpliendo en la provincia. La situación de las infancias en nuestra provincia es desesperante. Y la situación de las infancias, frente a la violencia sexual, es terrible. Nuestra provincia triplica la media nacional de abuso sexuales”, recalcó Pizarro, y acusó a los sectores pro-vida, por acordarse de la ESI “cuando no quieren el aborto”.

Por otra parte, Pizarro insistió en que “hasta ahora ninguna ley fue solución. Tenemos la ley 26485 de erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres y encabezamos las listas de femicidios en el país. Solamente con una ley no alcanza. Tiene que haber voluntades políticas. Y en eso, tenemos que unirnos y tenemos que pelear por les niñes”, subrayó.

Ante la consulta respecto de si se va a cumplir en Misiones la ley IVE, si se sanciona, Pizarro comentó: “La situación en nuestra provincia es compleja. Hemos tenido a doctores que fueron la chaquetilla por las dos vidas y tienen una clínica de aborto a 3 cuadras de la plaza (instalada desde hace) décadas. En todos los sanatorios privados de la ciudad, se hacen abortos. Lo sabemos. Y después en el (Hospital) Público, se declaran objetores de conciencia”, denunció Pizarro.

Para Pizarro, “la ley va a ser un paso más para empezar a aclarar las cosas”.

No obstante, Pizarro aclaró que no habrá mejoras en la situación de las mujeres “si Misiones no revisa (prácticas) en sus poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que nos han negado a darnos respuestas sobre el paradero de las 200 niñas obligadas a parir en los últimos años. Son embarazos de altísimo riesgo. Y en los embarazos de menores de 20 años, que también son de riesgo, tenemos entre 4 mil y 6 mil por año. La mayoría de nuestra población es forzada a la maternidad a muy temprana edad. Porque no está funcionando todo lo que tiene que ver con la protección de las víctimas”, remató.