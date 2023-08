Envenenamiento de mascotas preocupa a la comunidad de Aristóbulo del Valle

“Son nuestras mascotas. En nuestro caso particular, tuvimos inconvenientes con tres gatos. Dos encontramos muertos, el último lo llevamos a atención urgente veterinaria el jueves pasado”, señaló Dos Santos a Radio Social Club, dejando en evidencia la gravedad de la situación. El docente también confirmó que el veterinario constató que las mascotas habían sido envenenadas, y lamentó el fallecimiento de uno de sus gatos.

La comunidad se encuentra profundamente consternada no solo por la pérdida de sus queridas mascotas, sino también por el temor de que los envenenamientos afecten a los niños que juegan en el vecindario. “La preocupación en el barrio, además de las mascotas, es por los chicos. Hay varios animales muertos y hay otros intoxicados, no te puedo dar un número. Hay vecinos que no se animan a contar, aunque motivados por el estado público mediático, denunciaron inconvenientes con sus mascotas”, explicó.

El misterio que rodea estos incidentes llevó a la comunidad a especular sobre las posibles causas detrás de los envenenamientos. “Hasta ahora todo es un misterio. Los vecinos estamos suponiendo un uso indebido de agrotóxicos o venenos o alguna persona que lo hizo adrede. Un vecino hizo la denuncia en la comisaría primera pero todavía sin ningún resultado”, expresó el entrevistado.

A pesar de los esfuerzos de la policía, hasta el momento no se obtuvieron resultados positivos en la investigación para identificar a los responsables o determinar la causa de los envenenamientos. “Hasta el fin de semana ya no se reportaron casos. El último fue el jueves de la última semana. Un gato adulto de dos años”, comentó Dos Santos.