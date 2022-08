Es falso que se haya levantado el paro de colectivos

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó el paro de colectivos previsto para este martes desde las 22 hasta las 06 del miércoles, tras la difusión de un comunicado que luego se confirmó que no es veraz.

En declaraciones a la prensa, el secretario del gremio confirmó que es falso “salió un comunicado del cual no he firmado y no ha salido del Consejo Directivo. Sigue la medida de fuerza a partir de las 22 del día de hoy (martes 2 de agosto) hasta las 6 de la mañana”, señaló Roberto Fernández, representante de la UTA Nacional.

Y agregó: “esto no significa que el Ministerio de Trabajo pueda mandar la conciliación obligatoria, pero hasta el momento nosotros no tenemos ninguna notificación, así que continúa la medida de fuerza”.

Además, manifestó: “queremos que se encuentre una solución, la deuda lo tiene el gobierno con los empresarios”, expresó Fernández en diálogo con una emisora radial de la provincia.