“Esperemos que el nuevo gobierno cambie la situación económica”, dijo el titular de Uthgra

POSADAS. El secretario general de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) – Filial Misiones, Antonio Acosta, expresó sin medias tintas el malestar del sector por la inflación galopante que golpea al país y obliga a una rediscusión casi permanente de los salarios.

“Estamos llegando a los tres dígitos” de inflación “lo que es una barbaridad. No existe alrededor nuestro, una inflación de ese tipo. Cada 10 – 15 días tenemos que (discutir un) aumento salarial. Así no se puede trabajar. Eso va licuando día a día el sueldo del trabajador. Eso hace que nadie pueda planificar o sacar un crédito”, se lamentó Acosta, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro.

En esta línea, el sindicalista consideró que todos quieren mantener una calidad de vida, pero entre los gastronómicos misioneros, “nos tenemos que conformar con comer. Y comprar alguna indumentaria, que es muy cara”, sostuvo Acosta, añadiendo que “en el tema de uniformes es un drama que estamos peleando con el sector empresarial, porque no se puede cumplir”.

Según Acosta, los empresarios del sector “están cumpliendo con sueldos. Pero están saliendo de una recesión. Porque la pandemia produjo eso. Perdimos más de 100 mil afiliados y estamos recuperándonos en todo sentido”, comentó.

“La paritaria está abierta”

Sin embargo, la actualización de haberes es un tema pendiente con la patronal, porque “con este aumento del 6% (de la inflación en septiembre) ya está desactualizado (el salario) La paritaria está abierta”, aclaró Acosta.

“Esperemos que el nuevo gobierno, o alguien, cambie la situación económica y evitemos todas estas cuestiones”, bramó Acosta, apuntando a un cambio de gobierno en 2023. Y añadió que el reciente conflicto con la UTA, también se origina en el atraso salarial producido en parte por la suba de precios. “Todas las actividades estamos atrás de la inflación y es lamentable. Nosotros no estamos ajenos a eso, y encima hay gente informal, con media jornada mentirosa, que no tienen ART, obra social, no están sindicalizados”, se quejó Acosta.

El problema de la informalidad laboral entre gastronómicos y hoteleros

Sobre los trabajadores gastronómicos y hoteleros en negro, Acosta recordó un caso reciente de un ex afiliado a la Uthgra, que “salió de su trabajo, chocó un árbol, se mató y no tenía ninguna cobertura”.

“Es lamentable, no queremos que siga ocurriendo. Siempre estamos dialogando con las cámaras empresarias, pero hay empresarios inescrupulosos”, cuestionó Acosta. Y recordó que por las medidas de emergencia de Repro, para asistir a las empresas durante la pandemia, no podían realizar inspecciones para detectar empleo en negro en el sector de los gastronómicos y hoteleros.