Exigieron justicia por Cristina Vázquez y cuestionaron a la Justicia y a la policía

POSADAS. Un nutrido grupo de personas se manifestó esta tarde por una investigación independiente de las causas de la muerte de Cristina Vázquez, que, para la policía y la justicia posadeña, cometió suicidio, tras recuperar su libertad meses atrás luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación anulara, por “sesgada y parcial”, la actuación del Superior Tribunal de Justicia misionero.

Desde las 16, unas 200 personas se congregaron frente a la Gobernación de Misiones y realizaron un acto en reclamo de esclarecimiento de la muerte de Vázquez, quien se convirtió en un caso paradigmático de la justicia patriarcal “a la misionera” y de la denegación de derechos y garantías constitucionales. Pero, además, hubo reclamos por los casos de “gatillo fácil” cometidos por la policía misionera y por los crímenes que aún no fueron esclarecidos por la justicia provincial. De hecho, hubo un reclamo por el esclarecimiento de la desaparición en democracia de Mario Golemba (27) un caso que numerosas asociaciones y letrados consideran de “desaparición forzada” con participación y encubrimiento de la policía provincial.

Esta tarde, la CTA Autónoma, emitió un durísimo comunicado en el que ponen de relieve el accionar de los jueces y fiscales que intervinieron en la causa por la muerte de Ersélide Dávalos, que llevó a Vázquez a la cárcel, injustamente, durante 11 años.

“Justicia para Cristina Vázquez. Su muerte no puede quedar impune. El Estado es Responsable. A Cristina la mató el sistema de crueldad y todos los que colaboran para que se siga tragando vidas”, comienza el cáustico comunicado de la CTAA, cuyos dirigentes, estuvieron esta tarde en la Plaza 9 de Julio.

“La muerte de Cristina Vázquez no puede quedar impune, como no pueden quedar impunes los años que la mantuvieron presa de manera injusta, acusada de un delito del que no fue parte. No pueden quedar impunes los jueces, fiscales que la privaron de la libertad, de los sueños, de los proyectos, de estudiar, de aspirar a un trabajo digno.

No pueden quedar impunes los que durante años la victimizaron dentro del Sistema de Crueldad que es la cárcel. (Y) no pueden quedar impunes todas las áreas del Estado que la abandonaron a su suerte cuando en diciembre del 2019, tras casi 12 años de prisión, la Corte Suprema de Justicia ordenó su liberación. La absolvió diciendo la condena no tenía fundamento, violaba el principio de inocencia, el debido proceso, la aplicabilidad al caso del ‘in dubio reo’, el derecho a la revisión de la condena que les asistía y que la propia Corte ya había ordenado en 2015 y 2016”, denunciaron.

“No puede quedar impune la Iglesia Católica, cogestora del sistema de crueldad. (Además) no pueden quedar impunes lxs periodistas que atizaron la criminalización y la condenaron mucho antes que el perverso poder judicial. Desde la CTA Autónoma de Misiones exigimos Justicia para Cristina. Justicia para su familia. Exigimos una investigación independiente sin la participación del Poder Judicial de Misiones implicada en la victimización de Cristina”, sentenciaron.

Sobre el final, el comunicado ventila los nombres de los jueces y fiscales responsables de la injusticia que sufriera Vázquez, quien perdió su juventud en la cárcel y por un crimen que no cometió. “Junto con el Equipo Misionero de Derechos Humanos Justicia y Género exigimos de forma urgente se aparte de sus funciones a todos los jueces que tuvieron intervención en su condena en primera instancia y en los que la confirmaron y reconfirmaron: Dra. Marcela Leiva, Dr. Fernando Verón, Dra. Selva Raquel Zuetta (Tribunal Oral), Dra. Liliana Picazo; Dr. Francisco Aguirre, Dra. Amalia L. Avendaño, Dr. José P. Rivero, Dra. Cecilia W. de Guirland, Dr. Martín R. Pancallo D’Agostino, Dr. Ernesto C. Cabral, Dr. Cristian Marcelo Benítez; Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, Dr. Luis Alberto Diblasi, Dra. María Luisa Avelli de Lojko, Dr. José Pablo Rivero”, puntualizaron.

“Exigimos la inmediata libertad de Ricardo Omar Jara, condenado junto a Cristina y a Cecilia Lucía Rojas sin pruebas, quien continúa en prisión indebidamente. #JusticiaParaCristina”, cierra el comunicado.

Cabe destacar que algunos de los denunciados, son ministros del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, entre ellos, su presidenta, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori.