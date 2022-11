Expotécnica en la Escuela “Eugenia Elma Moroz” de Colonia Liebig

En diálogo con Mario Quirós, corresponsal de MisionesCuatro en la zona sur, el rector de la Escuela Técnica “Eugenia Elma Moroz” de Colonia Liebig, comentó que la jornada comenzó durante la mañana con la exposición de trabajos del nivel secundario, ciclo básico y superior. Durante la tarde se sumaron estudiantes de Formación Profesional.

“Hay trabajos interesantes. Se destacan economía y gestión con pequeños microemprendimientos con empresas de la localidad”, dijo el docente, explicando que se hicieron estudios de marketing de las empresas locales con pasantías profesionales que fueron expuestas durante la jornada.

Consultado sobre las inscripciones, el docente comentó que está abierta durante todo el mes de noviembre con un importante número de preinscriptos e inscriptos.

Por su parte, la Profesora Gabriela Luquez se mostró contenta con la participación del público y las visitas a los stands de proyectos de los estudiantes.

“Son trabajos que se hacen desde principio de año y mejoras de proyectos anteriores de software y hardware con nuevas funcionalidades con la incorporación de impresoras 3D, drones, robótica y programación”, dijo.

Finalmente, la profesora Fernanda Alcon explicó que se la exposición tiene que ver con trabajos que van haciendo durante todo el año, y para valorar su trabajo, hay premios a los ganadores.

“Hay muchos chicos con posibilidad de hacer un terciario y otros que no, independientemente de eso, aquellos chicos que deciden quedarse, tienen las herramientas de emprender, hacer una inversión, saber los pasos, hacer estudio de mercado, si va a ser viable o no, son detalles y etapas que les permite sacarse el miedo”, remarcó la docente. “Algunos no se van a estudiar, pero tienen herramientas para seguir emprendiendo”, cerró.