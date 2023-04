Fuerte aumento de la carne en el primer trimestre del año

POSADAS. El índice barrial de precios (IBP) relevado mensualmente por el equipo técnico del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana de Misiones (Isepci), reveló que los 57 productos que integran la Canasta Básica de Alimentos sufrieron un incremento del 8,68% en el último mes. Es decir, que una familia tipo (dos adultos y dos niños) necesitó $86.892,84 para sobrevivir.

“El detrimento del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores en general y en particular de los no registrados, expone por qué aun frente al crecimiento del PBI, que fue del 5% en 2022, y del descenso de la desocupación, la pobreza no sólo que no baja, sino que sigue aumentando y va consolidando una sociedad con un 40% de argentinos y argentinas por debajo de la línea de pobreza, que día a día se encuentran con un panorama de incertidumbre y crisis”, dejó entrever la directora del Isepci Misiones, Belén Wagner.

En Misiones, la Canasta Básica Alimentaria costó $86.892,82, un 8,68% más que en febrero. Y para cubrir otros gastos como vivienda, transporte, salud, entre otros, una familia tipo necesitó $196.377,82. Puntualmente, el rubro carnicería destacó un notable incremento durante el primer trimestre del 2023 con un 15,64%, seguido de los productos de con 7,40%. Y finalmente, los de verdulería con una variación mensual del 2,93%.