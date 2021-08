Funcionario renovador advirtió que aumentaron los abusos sobre niños, pero evitó dar los números de Misiones

POSADAS. Para el Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Misiones, Miguel Molina, la pandemia del coronavirus afectó en forma más a los n/n/a que a otros sectores y, por otra parte, aumentaron las denuncias por abuso sexual contra “el sector más débil de la sociedad”. Las declaraciones del funcionario se dieron en el contexto del Mes del Niño, una etapa del año en la que se reflexiona sobre la condición de los niños como sujetos de derecho, protegidos por convenciones internacionales de rango constitucional.

En diálogo con MisionesCuatro, Molina recordó que el mes del derecho de los niños surgió por un pedido de la Cámara de Industria del Juguete, “y toda la sociedad se acostumbró al festejo y la compra de juguetes”.

Sin embargo, de acuerdo con su visión, la sociedad ahora está al tanto del contenido del Tratado de Derechos Humanos de los Niños, y se piensa al “niño como persona, como sujeto de derecho”. Los niños “tienen más derechos que los adultos, porque son el sector más débil”, recordó.

En tanto, Molina consideró que en el contexto mundial de la pandemia del coronavirus (Covid-19), “los más afectados han sido los niños. Por el encierro, por la supresión de sus contactos afectivos, de la escuela, de los espacios de juegos, de sus vínculos sociales y de sus ámbitos de socialización”, subrayó.

De acuerdo con este funcionario hay un “alerta mundial”, “porque (los n/n/a) son los más afectados por la pandemia”.

Asimismo, Molina advirtió que recrudecieron y aumentaron los casos de “violencia y abuso sexual de niños y niñas. Hay más denuncias, (pero) porque hubo un aumento de esta problemática”, alertó.

Repreguntado sobre la magnitud de este flagelo social en la provincia, Molina evitó dar datos sobre las denuncias por abuso infantil en Misiones. “Es exactamente lo mismo en la provincia, el país y el planeta. No es un problema de un solo lugar”, insistió el funcionario renovador, que desconoce u oculta los datos sobre la problemática en la provincia.

Para Molina, el contexto de encierro, propio de la pandemia del coronavirus “agravó la violencia contra los niños”.

Defendiendo a los municipios renovadores

Acto seguido, el funcionario defendió la gestión del gobierno provincial y de los municipios renovadores. “En cuanto al sistema de protección, felizmente, nosotros estuvimos en Hipólito Yrigoyen y Gobernador Roca, inaugurando direcciones de niñez y adolescencia. Significa que hoy en el organigrama de esos municipios hay equipos de personas especializados en la problemática de la niñez”

Y en esta línea puso de relieve que “ya son 42 los municipios que han creado direcciones de niñez. Si no tenemos instituciones específicas que se ocupen de los niños, la convención (de los derechos de los n/n/a) deviene en abstracto”, lanzó Molina, que, recordemos, habló del abuso sexual infantil en Misiones, en términos abstractos, es decir, sin los datos concretos del territorio.

Sobre el final de la entrevista, Molina se permitió una crítica –sin mencionar a ningún caso particular-, por el incumplimiento del derecho a que se reciban denuncias de vulneración de derechos de n/n/a en comisarías. “Todavía recibimos denuncias de comisarías que no toman denuncias ya sea de violencia o abuso, porque el funcionario de turno exige que esté presente el tutor o una persona adulta. Eso es incorrecto. Seguimos teniendo funcionarios públicos en el ámbito de la salud o la educación, que no denuncian estas situaciones. Pero se corrigió muchísimo. Cuando nos ocupamos y reconocemos el problema, se puede resolver”, destacó.

La omisión sobre el derecho alimentario de los niños

Como es habitual en el discurso de Molina, la problemática de la desnutrición infantil en la provincia estuvo totalmente ausente. El funcionario evita sistemáticamente hablar del derecho al alimento de los n/n/a misioneros. Pese a que se sabe que por lo menos hay 10 mil niños inscriptos en el Programa Hambre Cero, de “recuperación” de desnutridos. En tiempos de pandemia, esta cifra se habría triplicado o cuadruplicado en Misiones. Pero los funcionarios renovadores, evitan referirse a ese flagelo ligado a la exclusión y desigualdad social.