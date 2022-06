Fundación Innovar avanza en Misiones con capacitaciones “en educación y trabajo joven”

POSADAS. La Fundación Innovar desembarcó en Misiones y según la Directora Ejecutiva Belén Rolón, están logrando buena participación en las primeras actividades que vienen realizando, por ejemplo, en una capacitación sobre Educación Financiera y Billeteras Virtuales, que tuvo lugar en la sede de Av. López y Planes 3.164.

“Innovar está dando sus primeros pasos en Misiones, con dos objetivos claros, la investigación y la capacitación. En cuanto a investigación queremos relevar datos, trabajar sobre qué está pasando en la provincia y cuáles son los problemas que nos aquejan, sobre todo a los jóvenes. Lo que tiene que ver con educación y trabajo joven. Y a partir de ahí empezar a pensar mejoras en las políticas públicas. Queremos relevar los datos y a partir de ahí, generar políticas públicas”, puntualizó Rolón, este viernes en MisionesCuatro.

Y en cuanto a la capacitación, “está orientada a enseñarte todo lo que en la Escuela, todavía no te enseñan: Educación financiera, billeteras virtuales, ir por esos lugares. El viernes pasado tuvimos una capacitación en Educación Financiera en la sede de Posadas (López y Planes 3164). Tuvimos una buena convocatoria donde surgieron muchas preguntas que dan pie para pensar próximas capacitaciones. Inmiscuirnos en un mundo, que por ahora es muy reciente y nuevo, pero que es sumamente necesario, porque el mundo nos llama a acceder a esos lugares”, precisó Rolón.

Para la directora ejecutiva, “para cambiar las cosas hay que involucrarse. Trabajar y tener voz suma un montón. Con la fundación queremos dar ese espacio. Que se sumen todos, grandes y jóvenes, porque la experiencia siempre ayuda. Ese empuje de la juventud, Innovar quiere capitalizarlo y generar un espacio de trabajo en conjunto y para seguir creciendo. Ya tuvimos muy buena recepción y eso nos motiva”, expresó Rolón.

En cuanto a las capacitaciones que están planificando, Rolón mencionó a las “Criptomonedas y billeteras virtuales. A los jóvenes les han dado mucho acceso a herramientas que muchas veces no saben manejar. La idea de los créditos (virtuales). Hay mucho emprendedurismo. Los chicos quieren ser sus propios jefes y trabajar de lo que les gusta. No cumplir horarios y (buscamos) darles herramientas para ver cómo se genera esto, cómo estar en regla y generar ganancias. Entonces trabajamos profesionales del área que nos van capacitando y colaborar con los jóvenes”, describió la joven directora ejecutiva.

Respecto de los problemas de conectividad en la provincia, Rolón explicó que aún faltan estadísticas y datos precisos para el diagnóstico del problema y las posibles soluciones. “En Misiones hace trabajar muchísimo más, pero sobre todo relevar. No tenemos las estadísticas y los datos. No sabemos en cuántas escuelas y por qué pasa esto y cómo podemos mejorarlo”, sostuvo Rolón, insistiendo en que buscan sistematizar los datos sobre la conectividad en Misiones.

“Con el tema de la pandemia quedó muy en claro que el tema de la conectividad es una necesidad muy presente. Los chicos que necesitan estar conectados. Porque esa conexión los lleva a generar trabajo. Un chico que no está conectado en la secundaria, después es muy difícil que pueda adaptarse al mundo laboral. Casi no hay trabajos en los que no tengas que estar frente a una computadora hoy en día. El primer paso es tener un diagnóstico claro”, puntualizó.

Según Rolón, cualquier persona puede sumarse a la Fundación Innovar a través de las redes sociales, porque “necesitamos de los jóvenes, pero también de gente capacitada en algún área especial”. “Hacemos reuniones muy seguido, todas las semanas, en nuestra sede. También pueden acercarse a la sede de Av. Lopez y Planes 3264. Vamos a estar abiertos y disponibles a todas las ideas y propuestas”, señaló la directora, añadiendo que buscan expandirse y generar otras sedes en el interior de la provincia.

Finalmente, Rolón anticipó que el jueves que viene (30 de Junio) van a dar una charla sobre Criptomonedas en la sede de Innovar, y el miércoles 13 de julio, realizarán una charla con “sobre educación financiera y superación personal. Van a enterarse por nuestras redes inscribirse y participar”, concluyó.