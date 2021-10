Garupá: se tienen que “encerrar” en sus casas “por los chorros” y Ripoll no conoce el barrio

GARUPÁ. El barrio Piedras Blancas de Garupá padece diversos problemas y los vecinos decidieron salir a reclamar públicamente por la falta de respuestas de la administración del cuestionado acalde renovador Luis Ripoll.

Hilda Pereira, una residente del barrio, aseguró que en la zona “pasa de todo. Nosotros que somos una pareja de viejitos, cuando se hace la noche nos tenemos que encerrar por los mismos chorros. No hay luz, no sabés quién anda en la calle”, aseguró la mujer sobre la falta de alumbrado público.

Por su parte, Sofía Moraez, otra vecina de Piedras Blancas, añadió sobre este problema, que además del escaso alumbrado público, “acá hay demasiados chorros. Hace unos 7 años que estamos así”, dijo.

Según Pereira también experimentan problemas con el servicio de agua potable y con la transitabilidad de las calles, que al ser terradas, se vuelven un lodazal cada vez que llueve. “Es impresionante el estado de la calle, soy diabética y el auto está paralizado. Si viene una ambulancia y llovió, ya no entra. El domingo tuvieron que sacar a una persona con camilla”, advirtió.

En la misma línea, Sofía contó a MisionesCuatro: “Sufrimos muchos por el barro. Cuando llueve no hay caso y ningun auto entra. Tengo una nena enferma, con discapacidad y no le puedo sacar. Cuando llueve no se puede ni caminar, no se puede ir al almacén”, relató Moraez.

Además, la vecina apuntó a la ausencia notoria del jefe comunal de Garupá. “El intendente (Luis Ripoll) nunca vino al barrio, no viene al barrio y no se interesa por los vecinos. Hay muchos ancianos y mucha gente enferma”, sentenció.