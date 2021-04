POSADAS y ELDORADO. La Secretaria de Energía de la Nación dispuso un nuevo incremento en el gas, y el precio de las garrafas subió alrededor de un 18% respecto al mes pasado, marzo, por lo que las garrafas de 10 kilos, pasaron de $420 a $510, en boca de expendio. Así lo confirmaron dos distribuidores de garrafas de Posadas y Eldorado, que advirtieron que está previsto que el gobierno nacional aplique dos aumentos más.

“La garrafa va a llegar a $1.000”, aseguró Emiliano, un distribuidor de Posadas que sostuvo a MisionesCuatro que el sector está en crisis porque estos aumentos afectan a la rentabilidad.

En diálogo con MisionesCuatro, Lucio Montiel, un distribuidor de Eldorado, informó que los precios que manejan en esa comuna, tras la suba, son de $510, la garrafa de 10 kilos, $730 a domicilio y $800 a cuenta corriente. Mientras que las garrafas de 15 kilos cuestan $770 en boca de expendio, $970 con envío a domicilio y $1.000 en cuenta corriente.

Lucio Montiel, distribuidor de gas de Eldorado Distribuidor de gas de Eldorado confirmó la fuerte suba del gas en esa ciudad, informando los valores que manejan Posted by Misiones Cuatro on Thursday, April 8, 2021

Mientras que las garrafas de 45 kilos -dijo Montiel- cuestan $4.500 en boca de expendio, $4.800 a domicilio y $5.300 en cuenta corriente.

Consultado al respecto, Montiel ratificó que las garrafas de 10 kilos costaban unos $420 el mes pasado. “Fue bastante interesante el aumento. Y se escuchó que habrá al menos 2 aumentos más. Los aumentos que se vienen son altos, pero venta se mantiene igual”, comentó el distribuidor.

Por su parte, Emiliano, quien distribuye garrafas en Posadas, coincidió en que “tenemos dos aumentos más que van a venir”. El más reciente incremento dispuesto por la Secretaría de Energía, “no lo esperábamos y tenemos clientes que están embroncados con nosotros”.

De acuerdo con Emiliano, en su comercio, “una garrafa de 10 kilos a domicilio, está entre $700 y $750. Hace un mes, estaba entre $550 y $600”, acotó. En cuanto al precio en boca de expendio, según Emiliano pasó de $430 en Marzo a $510 en Abril. Pero, con los nuevos aumentos, “la garrafa va a llegar a $1.000”, alertó.

Emiliano, distribuidor de gas de Posadas sobre los aumentos de garrafas Comerciante de Posadas confirmó la más reciente suba y advirtió que el gobierno quiere llevar el precio de las garrafas de 10 kilos a los 1000 pesos Posted by Misiones Cuatro on Thursday, April 8, 2021

Ante la consulta, Emiliano recordó que “en marzo del 2020, las garrafas de 10 kilos estaban entre $190 y $220”.

Sin embargo, los aumentos se notaron más en los cilindros de 45 kilos. “Hoy está en $5.000. Fue una suba fatal, porque hace un año estaba a $1500-$1700”, consideró el comerciante.

“Como distribuidores cuestionamos, los aumentos, pero no hay solución. Mientras el gobierno no acuerde, no se baja el precio. Estamos pasando una crisis, porque el gas sube, pero nuestro margen de ganancias sigue siendo el mismo desde hace 5 años. Muchos distribuidores se están yendo a pique”, alertó el comerciante.