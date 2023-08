Habló la hija de Juan Alberto, el hombre desaparecido la semana pasada

Juan Alberto Giménez (62), domiciliado en el barrio Santa Cecilia de Candelaria, salió con su vehículo, un Duster 5 color negro, este jueves 24 de agosto en horas de la mañana y no regresó. El hombre es veterano de Malvinas y padece depresión y ansiedad. Al momento de su desaparición vestía pantalón de buzo gris, una campera negra y zapatillas deportivas. Mide 1.67 de altura y es de tez trigueña.

Luego de que su esposa denunciara lo sucedido ante la comisaría local, los familiares y la Policía iniciaron la búsqueda.

En ese contexto, para saber más detalles respecto a los avances en la investigación, en el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro, se consultó con Gabriela, la hija de Juan Alberto Giménez, quien al respecto comentó: “empezamos la búsqueda con la familia y hasta el día de hoy no aparece. Mi papá no usaba teléfono celular, salía a caminar y volvía, inclusive le dijo a mi mamá ese día que cocine, que él para las 12 y media ya estaba en casa”, relató.

Asimismo, dijo que su padre llevaba una “vida normal”. “Se levantaba todos los días, se iban a tomar mates en la costanera de Candelaria, realizaban sus ejercicios porque mi mamá salía a caminar también, le llevaba a mi mamá a sus cursos. Lo que hace un jubilado, una persona que ya está en su casa y ocupa su tiempo libre”.

Respecto al hallazgo del vehículo de su padre, contó: “se fue con su camioneta, fue hallada el día viernes por mi hermano menor, Lucas, en el cementerio de Candelaria, él no solía dejar su camioneta ahí. Salía con la camioneta, hacía su rutina, subía y se venía. Lo que pareció muy sospechoso que se encontró hasta con la llave del vehículo”.

“Los vecinos no vieron que él salió del cementerio, hay una cámara cerca, de la cual pedimos permiso y no se ve que él sale caminando del cementerio. Cerca del cementerio no hay cámara, hay una cámara que los familiares le pedimos a un vecino para mirar, se le ve a las 10 y 11 de la mañana él pasa rumbo al cementerio”, comentó Gabriela Giménez.

Respecto a la búsqueda, indicó: “el primer día nosotros rastrillamos, buscamos por todos lados, no vimos el móvil en la calle. Nosotros somos los que estábamos, el sábado sí vimos movimiento de la policía. En este momento, la familia y los vecinos son los que nos están ayudando, con ellos recorremos, nos separamos en grupos. Son ellos los que nos apoyan y la policía que los solemos ver un rato a la mañana y a la tarde también que salen a buscarlos”.

“Ya no sabemos qué pensar porque todo no parece raro. Mi papá jamás dejaría la camioneta con la llave en un lugar así no tenemos respuesta, no tenemos pistas”, agregó.

Por otra parte, reveló un hecho que le llamó la atención: “Ayer, recorriendo el cementerio como el rastrillaje que la familia y los amigos realizamos, encontramos una sepultura que tiene fecha de agosto del año pasado con tierras frescas, había muchas moscas volando alrededor de la sepultura, no coincidía la tierra fresca como estaba con la fecha de la persona que murió”.

“Había una huella que era aparentemente muy parecida a la zapatilla que usaba mi papá en ese momento, con la cual salía a caminar y nos pareció sospechoso. Dimos aviso a la policía, vino criminalística y se le pidió al juez si podría buscar en ese lugar, si hay algo, una pista, algo de la desaparición de mi papá, si podría estar relacionado con él”.

“La policía pidió criminalística, se comunicaron con el juez, yo hice la denuncia de que tenía sospecha, que podría estar relacionado con el caso de mi papá. Ahora ya está para que el juez autorice o no buscar en este lugar. Estamos esperando la autorización”, detalló la mujer.

Asimismo, solicitó a la comunidad, que, ante cualquier novedad sobre su padre, se comuniquen con Comisaria de Candelaria, o a la línea 911.