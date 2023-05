Habló la mamá de Yésica Benítez, la menor desaparecida en Corpus desde hace más de 4 días: “Es muy raro que nadie haya visto nada”

CORPUS. El último jueves, alrededor de las 13.30 hs., Yesica Noemí Benítez, de 14 años, salió de su hogar rumbo al Bachillerato Orientado Provincial (BOP) 14 “Santa Rita”, ubicado en la localidad de Corpus, y desde entonces, la adolescente está desaparecida.

Este lunes, en el Noticiero Central de MisionesCuatro, Griselda Ramírez, la madre de la joven desaparecida, brindó detalles de los momentos previos a su desaparición y solicitó encarecidamente, cualquier información que ayude a dar con el paradero de su hija. “Sólo quiero saber que está bien”, expresó la mujer, cuya hija lleva unos 5 días desaparecida, en una investigación en la que no habría pistas firmes.

Griselda relató que su hija iba a asistir a su clase de educación física en el mencionado establecimiento educativo, pero nunca llegó al lugar. Alrededor de las 18 o 19 hs., ya desesperada por no saber nada del paradero de su hija, Griselda radicó la denuncia por su desaparición en la comisaría de Corpus.

Según la denuncia, Yesica es de contextura física delgada, mide 1,60 mts., es de tez trigueña, tiene cabellos castaños oscuros –largos hasta la cintura- y ojos color marrones. Cuando salió de su vivienda, la adolescente vestía su uniforme de educación física, pantalón azul con líneas blancas a los costados y remera azul con gris.

El último diálogo con su hija, previo a su desaparición

“Hasta ahora nada confirmado, salen informaciones, pero se fueron descartando. Algunos, juegan con el sufrimiento ajeno y nos tiran información falsa y nos bloquean. Así estuve transcurriendo estos días. Hoy hace más de 5 días (en realidad fueron 4) que ella está desaparecida. Desde el jueves por la tarde y no hay una pista, de dónde está”, afirmó Ramírez, aunque aclaró que existe de hecho una pista “que es la más segura”, pero que no quiere divulgar “porque puedo complicar la investigación”.

Según Griselda, su hija “tendría que haber ido al BOP, pero salió sin mi permiso, porque yo tenía que llevarle y traerle”, confió Griselda, añadiendo que le pareció extraño que su hija quiera ir sola a la escuela, que está a cuatro cuadras de donde se encontraban en ese momento.

La mujer explicó que se están quedando en un lugar cerca de la Escuela, pero su vivienda se encuentra a unos 4 kilómetros de distancia. Ese jueves, Griselda notó que su hija “estaba extraña porque quería ir sola” a su casa.

Alrededor de las 10, la adolescente le ofreció a su mamá, ir a su vivienda y limpiar la casa, pero “el colectivo cruza a las 11 y algo”. En ese marco, madre e hija discutieron y la adolescente “se molestó un poco, cuando le propuse ir caminando (juntas) Pero estaba conmigo y estaba todo bien, pero había una actitud (extraña)”, reveló Griselda, especulando con que su hija podría tener previsto encontrarse con alguien.

El comienzo de la desesperada búsqueda

Alrededor de las 13, les llega un mensaje de la profesora de educación física, avisándoles que tendrían clases de gimnasia y entonces, Griselda pidió a su hija que se prepare. “La dije alístate, pero fue lo último que hablamos. Hice dormir a mi bebé. Dejo a la bebé en la cama y la llamo y no contesta”, sostuvo la mujer sobre el momento en que su hija desapareció de la casa.

Acto seguido, Griselda fue a buscar a Yésica al colegio, sin poder encontrarla, pensando que la adolescente fue sola, evitando que la acompañen. Luego empezó a recorrer los alrededores y “lugares más alejados. Pero no llegaba y a las 7 me desesperé y me fui a hacer la denuncia ese día”, detalló.

Ante la consulta de MisionesCuatro, la mujer reveló que su hija mantenía una relación de noviazgo con un adolescente, pero que Yésica decidió terminar hace unos 15 o 20 días. Cuando terminó con ese noviazgo Griselda le habría dicho a su hija que no podría tener otra relación: “No me vas a andar saltando de novio en novio”, expresó la mujer sobre esa discusión con su hija. En estos momentos, el adolescente, ex pareja de Yésica, está ayudando en la búsqueda.

En cuanto sus familiares paternos, Griselda dijo que su hija “tiene tres medias hermanas de parte del papá”, pero que “no eran cercanos”.

La insólita falta de testigos que la vieran deambular por la zona del BOP 14

Habiendo salido de su casa alrededor de las 13.30, cerca del BOP 14, en la zona urbana del pueblo, resulta extraño que nadie viera a su hija, según especuló la mujer. “Se me hace raro que nadie le viera caminando en pleno mediodía. Nadie le vio caminar o para donde se fue. Lastimosamente, no hay cámaras de seguridad en la zona”, dijo la mujer, añadiendo que cerca de la municipalidad si hay cámaras, pero “no se sospecha que anduvo por ahí”.

“Donde estamos parando cerca del colegio, hay muchos vecinos, es una zona céntrica. Donde ella desapareció hay muchos vecinos”, amplió Griselda. Asimismo, la policía revisó los lugares que Yésica solía frecuentar e incluso los que no frecuentaba, cuando aparece una pista, según reveló la mujer.

En el tramo final de la entrevista, Griselda apuntó a un dato que parecería indicar que su hija no planeó huir: “No llevaba nada. Ni siquiera llevó abrigo, esa fue mi preocupación en estos días que hizo frío. Ella se fue con el uniforme del colegio”, aseguró la mujer.

De acuerdo con Ramírez, ya tomaron contacto con ella el actual intendente de Corpus y el intendente electo. “Y la gente me está ayudando a buscarle. Lo único que quiero es encontrarle a mi hija. Si ella está escuchando, que se comunique conmigo. Ella sabe que la quiero mucho. Quiero saber si está bien. Donde ella esté que se comunique conmigo y me haga saber si está bien de salud. Mi preocupación es no saber nada de ella”, dijo la mujer, con la voz quebrada. Y dejó su teléfono para que cualquiera que tenga datos sobre el paradero de su hija, se comunique en ella. Es el 3764626081.