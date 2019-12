Habría un guardavidas cada 3600 habitantes en Misiones

POSADAS. El Director de Seguridad Acuática José Aguirre, admitió que es bajísimo el número de guardavidas registrados en la provincia, al tiempo que confirmó que ya se registraron 5 muertes por ahogamiento, con el reciente caso de Roberto De Lima (40), fallecido este domingo por la tarde, en aguas del Arroyo Saltiño sito en el km 9 de Colonia Aurora.

En diálogo con MisionesCuatro, el funcionario recomendó a los bañistas, no adentrarse en zonas y aguas desconocidas. “lo mejor es asesorarse y no ingresar en los lugares que no son confiables. Y en Posadas, utilizar los balnearios que tienen guardavidas (El Brete y Miguel Lanús)”.

Según resaltó, todas las piletas de posadas están habilitadas con guardavidas, y en Oberá hay dos natatorios con este servicio elemental. Mientras que en San Ignacio y Eldorado están trabajando con guardavidas en algunas zonas de balnearios. “Hay que buscar zonas seguras para refrescarse”, añadió.

Pero lo saliente de la entrevista fue la revelación de Aguirre, respecto de la cantidad de guardavidas que existen en la provincia. El funcionario admitió que tienen unos 300 guardavidas registrados, de los cuales, 160 están habilitados y trabajando. “Es poca la cantidad de guardavidas, pero se está trabajando y cada vez hay más”, se escudó el Director.

Cabe aclarar que por la cantidad de guardavidas que están habilitados para cumplir tareas de vigilancia y salvataje en balnearios y piletas, en Misiones, hay un guardavida por cada 6860 habitantes. Si se toma la cifra de los 300 guardavidas registrados, la razón mejora levemente: un guardavidas cada 3659 habitantes. Y esto en base a los datos oficiales del Censo 2010, con lo que, los porcentajes son aún más preocupantes.