“Hay una deuda grave del Gobierno Provincial con los docentes”

Así lo manifestó Mariana Lescafette, Secretaria General de Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo, expresó su preocupación y descontento respecto a la situación salarial de los docentes en la provincia. Cabe aclarar que desde hace varios años el SEMAB integra la “Mesa de Diálogo” junto a UDA, Sadop, Sidepp, y el sindicato ultraoficialista UDPM.

Lescafette afirmó que el Gobierno provincial mantiene una deuda grave con los educadores, incumpliendo un acuerdo crucial que debía garantizar la actualización de los salarios en base a la inflación registrada en el mes de noviembre del año pasado.

El acuerdo, firmado en octubre, establecía claramente las condiciones para la mejora salarial de los docentes, sin embargo, según Lescafette, estas condiciones no se cumplieron. La dirigente sindical sostiene que el Gobierno no convocó a paritarias y, lo que es más preocupante, no honró las garantías acordadas, afectando de manera directa el poder adquisitivo de los educadores.

En sus declaraciones, Lescafette destacó que esta situación llevó a que los docentes con antigüedad de 0 a 19 años se encuentren por debajo de la línea de indigencia debido a los bajos salarios. Asimismo, señaló que aquellos con antigüedad de 0 a 25 años o más están viviendo por debajo de la línea de pobreza, ya que sus ingresos no alcanzan los 250 mil pesos, una situación que contrasta fuertemente con lo que ocurre en otras provincias donde se habla de salarios que rondan los 400 mil pesos.

“El gobierno provincial provocó que docentes de antigüedad de 0 a 19 años estén por debajo de la línea de indigencia por los sueldos, y docentes con antigüedad de 0 a 25 años o más, por debajo de la línea de pobreza porque el salario no llega a 250 mil pesos los que recién se inician”, afirmó.

Ante este escenario, la líder sindical advirtió que la situación es insostenible y que no se puede hablar de un inicio de clases normal. Además, hizo hincapié en la necesidad de una pronta respuesta por parte del Gobierno provincial, subrayando que no pueden esperar hasta marzo y que la comunidad educativa no debe soportar las consecuencias de esta crisis salarial.

La falta de diálogo y el incumplimiento de acuerdos llevó a que el gremio docente de Misiones se una al paro nacional, sumándose a las protestas que se desarrollan en todo el país en busca de mejoras salariales y condiciones laborales dignas para los trabajadores de la educación.