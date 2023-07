La provincia cobra impuesto de hasta el 4% a transferencias con billeteras virtuales

Foto ilustrativa vía Télam

La Agencia Tributaria de Misiones (ATM) está adherida al SIRCUPA, que es un sistema de control sobre las billeteras electrónicas creado por la Comisión Arbitral de Ingresos Brutos, y por esta razón comenzó a aplicar una tasa del impuesto a los Ingresos Brutos, que va desde 1,2% a 4% por acreditación realizada, a todos los contribuyentes que reciban pagos o transferencias digitales.

Sobre el tema, habló el consultor político-económico, Gonzalo Acuña, en una entrevista al programa “Otro Día Más”, conducido por Pablo García y Romina Mazur, que se emite por la radio Social Club 97.7, de Apóstoles.

“Este tema no es nuevo, no es algo que se creó actualmente, sino que ya viene desde, fines de 2020”.

“Todas las billeteras virtuales están reteniendo ingresos brutos, están reteniendo ese impuesto a cuenta de cuando lo liquides, ya a fines de 2020, eso ya estaba inscrito, o sea ya estaba instrumentado este sistema de retenciones nada más que no era tan popular, o sea no todos los contribuyentes estaban sometidos a la retención. ¿Qué es lo que pasó el 1 de julio? Se hizo una actualización de ese padrón”, explicó Acuña.

Y agregó: “según la norma, todo lo que estén inscriptos en ingresos brutos, le van a retener un porcentaje, depende del perfil de riesgo dice el comunicado de rentas entre el 1,2% 2,5 y 4 porcientos si yo mal no recuerdo depende del perfil de riesgo. Por ejemplo, los que no están inscritos en ingresos brutos y también les retienen, qua ha pasado este fin de semana, te retienen un porcentaje en el caso de los bancos el 2,45 en el caso de las billeteras virtuales tienen distintas tasas”.

“Hay mucha gente que no le corresponde que le retengan entonces eso es un gran agravio, están robando la plata, no hay transacción, no hay comercio, ahí no hay prestación de servicio”, precisó Acuña.

“Es un revés al consumo”

También se refirió al tema el empresario posadeño, Carlos María Beigbeder, en diálogo con el programa TVA. “Es un revés al consumo, sacar 4% es una barbaridad”.

“El emisor es el que va a recibir el gasto, son monotributistas y consumidores finales que no deberían tener esa clase de retención”, declaró Beigbeder.