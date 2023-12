Los desafíos del sector comercial ante la inflación y nuevas medidas

Diego Barrios, propietario de ElectroMisiones Neored, fue entrevistado en el programa “Otro Día Más”, que se emite por la Radio Social Club 97.7.

Consultado sobre la observación que tiene desde su lugar como empresario, ante las nuevas medidas anunciadas por el gobierno nacional en materia económica.

“Mi mirada es positiva, pero tenemos que pensar en el mediano plazo. Una de las grandes falencias en nuestro país es solamente parche y corto plazo, y eso nos está llevando a estar cada vez peor. Entonces, el otro camino de pensar más a mediano plazo, es lo correcto”, expresó el empresario.

“No tengo ninguna duda, me da cierta tranquilidad, yo creo en el discurso filosófico de Milei, cuando por más que después por dicen, no se está diciendo. Él iba a cuidar lo social todo el tiempo, dijo que la única billetera que no iba a estar cerrada era el Ministerio de Capital Humano, porque si los ajustes van a impactar en el bolsillo de la gente, sobre todo el más necesitado”.

“Hay que ayudar, para mí a mediano plazo todo va a andar muy bien y se va a ver el cambio. Tiene que haber un cambio cultural, creo que Milei representa eso, tengo esperanza”, precisó Barrios.

Consultado si la devaluación puede complicar un poco también el consumo, señaló: “es una durísima realidad, fundamentalmente con Paraguay, nos va a costar muchísimo competir si no se modifican los niveles de regulación de carga fiscal sobre la actividad económica. Si nosotros desregulamos, si tenemos menor carga fiscal, un Estado más liviano, podemos competir. Somos un país muy fuerte, muy grande, mucha escala”, expresó.

“El problema de la competencia con Paraguay, que se vio anulada por el tema de la brecha cambiaria. hay una etapa donde va a ser muy dura acá en la frontera. fundamentalmente con Paraguay, no tanto con Brasil, que tiene un sistema fiscal intermedio”, declaró Barrios.

Respecto a los productos que podrían sufrir el impacto del dólar comentó: “en la electrónica, todo lo que es importado fundamentalmente, que no se fabrica en la Argentina”, explicó.