Por el aumento del dólar, proveedores de ferretería frenaron las entregas de productos. Quien se refirió al tema, fue Carlos Saucedo, propietario de ferretería de la ciudad de Posadas.

“Al dispararse el dólar que aparentemente quedó sin techo, en Buenos Aires te dicen no, no hay mercadería, nosotros seguimos manteniendo, no nos queda otra. Por ahí cuando nos dicen aumentar un 10% le tenemos que agregar un 3 o un 4 no más, no podemos porque los salarios no aumentan. Está todo ahí y la mercadería hay que mover”, reveló el comerciante.

Respecto a los productos que tuvieron aumentos señaló: “máquinas, taladro, es lo que empieza a escasear primero porque tiene mucho insumo importado. El resto que más o menos es de producción argentina, pintura, eso no hay problema, te aumentan un poco”.

Y a modo de conclusión expresó: “en esta semana en realidad no hay aumento porque nadie sabe nada. No hay precio, pero ya venía aumentando un 10% mensual hace un par de meses atrás y nosotros hacemos un 4, un 5, tratando de achicar”, declaró Saucedo.