Hubo descuentos de $9 mil a maestras de grado y docentes del FTEL aseguran que retoman las medidas de fuerza, si fracasa la mesa salarial

POSADAS. La mesa salarial entre el gobierno educativo de Misiones, representado por el Ministro de Educación Miguel Sedoff y el presidente del Consejo General de Educación, Alberto “Colita” Galarza y los representantes del Frente de Trabajadores de Educación en Lucha, no parece avanzar de la mejor manera y docentes advirtieron que volverán a las medidas de fuerza en caso de fracasar las negociaciones, sobre todo para defender a las maestras de grado que sufrieran “descuentos nefastos” por adherirse a los paros.

Mientras continuaba la tensa negociación entre el Frente Educativo que integran Udnam, UTEM (CTAA), MPL (CTAA), ATE Docentes, las agrupaciones Marea Blanca, Tribuna Docente y Corriente Conti Santoro, más autoconvocados en el Centro del Conocimiento, una de las docentes que sufrió descuentos por los días de paro, habló con MisionesCuatro sobre las expectativas que mantienen y sobre la inesperada ausencia del Ministro de Hacienda, Adolfo Safrán en esta mesa salarial.

Reina González contó que proviene de Oberá y que es maestra de grado. “Hay directores que son afines al gobierno y mandan planillas. Pero hay muchísimos directores que no mandan y no pasa nada, no les descontaron. A mí me descontaron 20.800 pero siempre hago este análisis: mis maestras cobran 54 mil pesos y por ahí le descuentan por un préstamo para seguir viviendo y, además, les descontaron 9 mil pesos”, denunció González.

“¿Cómo hace esa maestra, pagando un alquiler de 15 mil pesos, más la luz y comer? Es lo que más duele. Hay directivos que permitieron que el gobierno le meta la mano en el bolsillo al colega, quitándole la leche y el pan de sus hijos”, expresó González. Y acotó: “Hay colegas que son el único sostén de su familia”.

En cuanto a cómo siguen las negociaciones con el gobierno, Reina aclaró que la convocatoria del FTEL para los docentes “es en el Mástil de Posadas. Estamos haciendo el aguante a nuestros representantes en la reunión con los que manejan la lapicera en la educación. Con Safrán teníamos muchas expectativas, porque es el dueño de la caja de la provincia, pero no (vino). Mandó a la contadora”, se lamentó la docente.

González destacó que “por primera vez, (los docentes del FTEL) pueden reunirse con el ministro Sedoff. Volvimos a confiar en el gobierno con la expectativa de que puedan ver lo que estamos pidiendo $31.700,77 como salario básico. Y nos quedamos cortos. La canasta familiar está arriba de los $80 mil. Y ¿cómo se vive con un salario básico de $21 mil?”, se preguntó.

En cuanto a la posibilidad de un cuarto intermedio, González explicó que sería aceptable si es por algunas horas y no para dentro de días. “Tenemos representantes de Iguazú, San Antonio e Irigoyen que en pasaje nomás, gastan 8 mil pesos. No nos podemos dar el lujo de un cuarto intermedio de varios días, porque esa gente debe volver”, argumentó.

Sin embargo, si el cuarto intermedio para volver a reunirse, fuera de pocas horas, podrían aceptarlo. “También debemos cuidar de no romper esta mesa de haber una expectativa favorable. De no ocurrir esto, aplicaremos nuestro plan b, históricamente votado en el acampe (dentro del CGE) Y la lucha va a seguir”, aclaró la docente.

“Estamos en alerta permanente. En especial por los docentes que hoy están sufriendo un nefasto descuento que lo hizo el gobierno”, remató.