Iguazú: Docentes cortan la ruta en reclamo de salarios y taxistas bloquearon el acceso a Cataratas

Docentes cortan la Ruta Nacional 12 en Puerto Iguazú en reclamo de salarios y taxistas bloquearon el acceso a Cataratas, aeropuerto y la ciudad para que no se interrumpa el tránsito al turismo.

Durante la mañana de este miércoles, docentes nucleados en el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL), quienes habían anunciado que este 24 y 25 de mayo iban a realizar un corte de ruta en el acceso al Parque Nacional Iguazú, la unión entre el casco urbano y la ciudad y el aeropuerto internacional

Una de las presentes en la manifestación fue la secretaria general de la UDNAM, Estela Genesini, quien en diálogo con el programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro declaró: “una situación bastante tensa, antes del ingreso a Puerto Iguazú nos encontramos con la ruta totalmente cortada por taxistas. La ruta está cortada por las dos partes (docentes y taxistas)”.

“Vino una persona que la vez pasada hizo de mediador con el contador Safrán, está tratando de llamar al gobierno y abrir un canal de diálogo, el presidente de la asociación de guías profesionales del Parque Nacional”, agregó

“Todos los vehículos que tenían que salir de Iguazú están sobre la ruta, los taxistas no querían que llegáramos a la ruta 101, no llegamos, pero quedó bloqueada por la gente que no puede salir del pueblo”, comentó.