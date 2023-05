Incluir Salud les provee de 60 pañales mensuales, pero necesitan unos 240

POSADAS. En las últimas horas, gracias a una difusión en los medios, Ramona Boni y su hijo Matías, pudieron regresar a Misiones luego de una intervención quirúrgica realizada en el Hospital Garrahan, para tratar problemas relacionados a la hidrocefalia y mielomeningocele que padece el menor, desde su nacimiento.

Resuelta la situación de no poder regresar a la provincia por falta de recursos, Boni admitió que con la operación, ahora tiene más gastos que los que afrontaba antes con su hijo en Concepción de la Sierra, comuna en la que residen.

En diálogo con la radio FM 97.7 Social Club de Apóstoles, este jueves, Boni admitió que “con esta cirugía, Matías usa doble pañal, porque tiene problemas de incontinencia. Ahora tiene dos medicaciones que va a usar de por vida, pastillas de bicarbonato de sodio y de oxibutilina”, amplió la mujer.

Consultada respecto de la asistencia que recibe del gobierno provincial, Boni contó que, en el caso de los pañales, “me los da Incluir Salud. Son 60 pañales por mes, pero ahora, más o menos, usa 8 por día, son 240 pañales en un mes. Se me complica, porque los pañales están caros y el ministerio sólo me da 60”, sostuvo la mujer.

Tampoco cuenta con una cobertura total en los medicamentos

Asimismo, la cuestión de los medicamentos también genera preocupación a esta mamá, según confió a Social Club. “A veces hago cortes de pelo, a veces hago tortas, budines y bizcochuelos”, dijo Boni sobre sus changas para subsistir, “siempre trabajando en casa porque Matías necesita cuidados y no puedo salir a trabajar afuera”

“Matías tiene su pensión (por discapacidad) y la medicación, hay que ver qué cantidad me dan. Porque no me dan para todo el mes, sino un porcentaje”, comentó Ramona sobre la cobertura en salud de la que dispone.

En tanto, el intendente de Concepción de la Sierra, Carlos Pernigotti, “conoce mi caso. Hace 4 años Matías tuvo una cirugía en el pie y me dio el vale de transporte para ir a Posadas”. Sin embargo, la asistencia que le brindan es escasa o inaplicable, según relató Boni.

Matías “necesita un baño, porque el baño que tenemos en casa es chiquito y quisieron tramitarme por medio de Iprodha para que yo pague, pero no tengo los ingresos suficientes para eso”, contó Boni sobre una de las gestiones de Pernigotti. “A mí se me hace bastante pesado”, contó la mujer.

Aquellas personas que quieran comunicarse y colaborar con Ramona, pueden escribir al teléfono 3758540373