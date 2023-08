Inscripciones abiertas en la Universidad de las Fuerzas de Seguridad de Misiones

Foto ilustrativa de la web

Rodas informó que “este lunes se habilitan las inscripciones de forma virtual, donde la persona interesada podrá elegir si inscribirse en la policía o en el servicio penitenciario”. La formación está dirigida a jóvenes de entre 17 y 23 años, argentinos, solteros, sin hijos y con una estatura mínima de 1,60 cm para las mujeres y 1,65 cm para los hombres.

Explicó el proceso de inscripción, mencionando que “hay un formulario con requisitos. Si me dan el ok, tengo un usuario y contraseña, y todas las informaciones me van a llegar por la página”. El proceso consta de cuatro etapas, incluyendo un examen online y académico que abarca contenidos en ciencias sociales y jurídicas, historia de Misiones, expresión oral y escrita, además de una introducción a la vida universitaria.

Rodas destacó la importancia de la rigurosidad en el proceso de selección, señalando que “el año pasado hubo 8 mil inscriptos y el cupo de ingresos es de 500. Hay etapas que hay que ir sorteando” debido a la alta demanda. El sistema de evaluación se programa por día y presenta preguntas aleatorias para asegurar la equidad del proceso, incluso contemplando situaciones como cortes de luz.

La Directora subrayó los beneficios de la formación, indicando que “la formación es para licenciado en seguridad o diplomado en seguridad”. Los graduados no solo obtienen su título, sino que también se convierten en agentes de policía incorporados a la fuerza. Además, la universidad ofrece una beca del Estado que cubre gastos de estudios, uniformes y otros gastos universitarios.

Rodas compartió datos sobre la retención de estudiantes, afirmando que “en el 2023, de los 500 ingresados, 25 se fueron y la mayoría es porque no les gusta”. A partir del primer año, los estudiantes comienzan a trabajar y participar en actividades relacionadas con la seguridad policial, contribuyendo a cambiar su mentalidad y comprender su rol como agentes de seguridad.