Insólito, por no tener cinturón de seguridad en la moto le labraron un acta de infracción

El caso le ocurrió a Jorge Daniel Lepisto quién se desempeña como chófer Profesional en una empresa local, el mismo se acercó este lunes a la Municipalidad de Oberá para renovar su licencia de conducir ya que está próxima a la fecha de vencimiento, pero fue tal su sorpresa cuando en el sistema de la dirección de tránsito “salta” que poseía una infracción cometida con la moto de su propiedad, dicha infracción detalla que es por “código 900” aclarando el motivo “sin correajes cond y/o acomp.” de fecha 25-04-2022 en Ruta Nac 14 Km 875, a las 00:00 hs por un importe $28.100.

Su asombro más que grande primero por la especificación “imposible que sea labrada por no tener cinturones de seguridad en una moto, pero en Oberá se ve que es posible”, al consultar le dicen que es una multa digital, y que la tiene que resolver vía WhatsApp a un número de Posadas correspondiente a la U.A.C.I que es la unidad administrativa de control infracciones de la Provincia, informó Javier López, corresponsal de MisionesCuatro en la zona centro.

Claramente es recaudatorio

El malestar de Daniel no tiene descripción y está muy preocupado por el perjuicio que le puede llegar a ocasionar laboralmente si no resuelven desde la institución la anulación de una infracción inexistente e imposible que haya sido sancionada. “Necesita una respuesta inmediata”, dijo Mercedes, su esposa, ya que si no renueva la licencia de conducir no podrá realizar su trabajo de reparto en la empresa que trabaja, peligrando su fuente laboral.

Desde la Municipalidad de Oberá no le ofrecieron repuesta alguna. “Le escribí al Intendente Pablo Hassan para que vea, y ni me contestó”, comentó el damnificado.

Lo cierto es que el acta “digital” que parece solamente perseguir un fin recaudatorio no posee mínimamente una fotografía para acompañar, obviamente no tiene porque en el sitio detallado (Km 875) no existe Cinemómetro alguno, tampoco existe artículo alguno en la ley Nacional de Tránsito donde haga mención que se debe tener cinturones de seguridad en las Motocicletas.