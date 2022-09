Instituto de Seguridad: denuncian que les impidieron dar el examen y piden al ministro Pérez que “les dé una oportunidad”

POSADAS. Judith Alegre, una vecina de Garupá, denunció este martes que ocurrieron graves irregularidades en los exámenes de ingreso al Instituto Universitario de Seguridad de Misiones, pero desde la entidad no se hacen responsables de la caída de la página, conculcando el derecho de su hija y otros jóvenes a dar el examen para el que se estuvieron preparando desde hace alrededor de un año.

Extraoficialmente, se supo que se habría producido un colapso de la plataforma, pero desde el instituto no asignan una nuevas fechas para rendir los exámenes, y, de hecho, no se hacen responsables de lo acontecido.

“Ayer empezó el examen de ingreso para la policía y el servicio penitenciario”, contó Alegre al Móvil de MisionesCuatro y agregó que su hija y una amiga “tenían fecha y hora, 26 (de Septiembre) a las 7.30 hs., de la mañana.

“Las dos rendían en el mismo horario, pero no la habilitaban. Empezamos a llamar y no contestaban. Llamamos a la página, y tampoco. Sacamos capturas de pantalla donde consta la hora. Recién a las 11 de la mañana nos contestan que estábamos fuera de horario”, describió Alegre, sobre lo que vivieron con su hija, en la víspera.

Sin embargo, la situación se prolongó hasta horas de la noche, de acuerdo con el relato de Alegre. “Enviamos las capturas de pantalla, nos dijeron que en cualquier momento nos habilitaban para dar el examen y nunca pasó eso. Estuvimos hasta las 20.10 y no nos habilitaron. Enviamos 8 mensajes y no nos contestaron. Y vinimos hoy a la escuela de policía”, resumió la vecina, residente de Garupá.

Una vez en el Iusmi, Alegre sostuvo que recibieron nuevas negativas y rechazo por parte de la entidad con la que habían pactado realizar el examen de ingreso. “Nos dicen que es todo por la página, les dijimos que no hay respuestas, que nos den una fecha para que puedan rendir porque se merecen una oportunidad”, expresó la mujer, insistiendo en que “no fue un error nuestro ni de las chicas”.

Sin respuestas, acudieron al Instituto y a la Jefatura

“Hoy no nos atendieron y no tenemos respuestas. Dejamos notas a la escuela y vinimos a Jefatura. Estamos desesperados”, admitió Alegre, añadiendo que ingresar en la Policía de Misiones, “es una ilusión de una chica de 18 años”.

Según Alegre, su hija se preparó durante mucho tiempo para este examen, porque “le nace ser policía. Es un sueño, como el de cualquier chico, para salir adelante y progresar en la vida”, sostuvo la mujer.

Pedido al ministro Pérez

Por último, la vecina se dirigió al Ministro de Gobierno Marcelo Pérez, para que intervenga y les brinde una chance a todos los jóvenes que no pudieron dar los exámenes de ingreso por lo que serían fallas de la propia página del Iusmi. “Como mamá y representando a los otros chicos que no tuvieron la oportunidad de rendir, le pido al ministro (Marcelo Pérez) que le dé una oportunidad. Sé que son ellos (los funcionarios) los que van a poder solucionar, porque de otro lado no tuve respuestas”, concluyó.