Jubilada no cobra el refuerzo de $1.600 por estar “en lista de espera”

POSADAS. “No recibo ni la bolsa, ni los 1600 pesos, porque estoy en lista de espera”, comentó Elena Krujoski, una jubilada nacional que percibe el salario mínimo y debe hacer malabares para sobrevivir con sus magros ingresos.

Consultada sobre los motivos por los que no está cobrando el refuerzo en dinero que reemplaza a los módulos alimentarios, Krujoski sostuvo: “No soy titular. Dicen que las personas que están en lista de espera, no reciben los 1600 pesos, que tampoco es nada. Llamé al 138 y me dicen que no me corresponde”, comentó.

“Mi jubilación es la mínima, 16 mil pesos, obviamente no me alcanza. Tenés que hacer malabarismos. No estoy comprando medicamentos, porque si así fuese, sería imposible. Tengo que recibir ayuda de mi hija, porque es imposible (mantenerse)”, remató.